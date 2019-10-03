В Киеве завершилась акция протеста "Нет капитуляции"

Фото: митинг в Киеве под АП (УНИАН)

Также митинги прошли в ряде областных центров Украины

В Киеве у Офиса президента завершилась акция протеста "Нет капитуляции", участники которой виступии против подписания "формулы Штайнмайера" в Минске. Об этом передает РБК-Украина.

По информации "UA:Перший", спикеры протестной акции анонсировали вече на Майдане Независимости в воскресенье, 6 октября.

Митинг проходил мирно, столкновений не зафиксировано. Участники акции озвучили ряд требований, среди которых: не допустить предоставления особого статуса оккупированным территориям ни по "формуле Штайнмайера", ни путем внесения изменений в законодательство Украины.

Также митингующие требовали привлечь к уголовной ответственности и лишить гражданства всех, кто работал на оккупационную администрацию, принимал участие в боевых действиях против украинских подразделений. Кроме того - отменить закон об особом статусе Донбасса как такой, что противоречит Конституции и несет прямую угрозу украинскому суверенитету.

Митинги с аналогичными требованиями протестующих прошли также во многих областных центрах Украины. В Херсоне на акцию вышли около 200 человек.

По данным "Укринформа", акция также состоялась в Черновцах. Среди прочего митингующие требовали внеочередных собраний областного и городского советов, на которых депутаты могли бы высказать официальную позицию относительно подписанных документов.

Часовой митинг состоялся в Кропивницком. Также протестовали в Одессе, Запорожье, Харькове и Львове.

Напомним, 1 октября на заседании Трехсторонней контактной группы Леонид Кучма подписал "формулу Штайнмайера". Документ ранее был согласован советниками глав "нормандской четверки". По условиям "формулы Штайенмайєра", выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей могут состояться по украинским законам до возвращения контроля над участком границы с Российской Федерацией.