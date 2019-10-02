Зеленский поручил разработать переходное правосудие для Донбасса

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Переходное правосудие разрабатывают для преодоления последствий вооруженного конфликта и достижения мира

Президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать переходное правосудие для реинтеграции Донбасса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт президента.

По его словам, нужно разработать концепцию переходного правосудия для преодоления последствий вооруженного конфликта и достижения мира.

"Она должна включать меры по возмещению ущерба жертвам войны, привлечения к ответственности виновных в совершении тяжких преступлений, реализацию права на получение правды о ходе событий конфликта", - отметил Зеленский.

Также Зеленский заявил о необходимости стратегии по деоккупации временно оккупированных территорий Крыма и востока страны, возвращения их под контроль Украины и реинтеграции населения.

"Это ответы на сложные вопросы: какой будет жизнь человека после восстановления контроля над Крымом и оккупированными частями востока страны, принципы и формы ответственности, а в некоторых случаях и освобождение от нее, - за сотрудничество с оккупационной властью", - отметил президент.

Напомним, 1 октября на заседании Трехсторонней контактной группы Леонид Кучма подписал "формулу Штайнмайера". Отметим, что, по условиям "формулы Штайнмайера", выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей могут пройти по украинским законам до возвращения контроля над участком границы с Российской Федерацией.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", большинство украинцев (60%) не смогли оценить инициативу мирного урегулирования на Донбассе, известную как "формула Штайнмайера". При этом 23% высказались против "формулы Штайнмайера", 18% - поддержали ее.