ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Путин подтвердил готовность к транзиту через Украину по нормам ЕС

Новости » В мире    02.10.2019 - 15:32
Путин подтвердил готовность к транзиту через Украину по нормам ЕС
Фото: Владимир Путин (РИА Новости)

Путин подтвердил намерение подписать газовый контракт по нормам Евросоюза

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова подписать новый контракт на транзит газа через территорию Украины по европейским правилам. Об этом Путин сообщил во время своего выступления на "Энергетической недели" в России, передают российские СМИ.

Как заявил Путин, РФ готова продлить контракт о транзите газа через Украину в ЕС на год, если не удастся заключить новое соглашение. По его словам, Москва готова подписать контракт с Киевом по газу на основе европейского законодательства, в том случае, если "Нафтогаз" завершит имплементацию европейских правил в Украине, в частности, проведет анбандлинг (отделит ГТС Украины в отдельную компанию).

Напомним, ранее на трехсторонних переговорах по транзиту газа в Брюсселе, министр энергетики РФ Александр Новак выступил с подобным предложением. Он заявил, что Россия готова забронировать украинские мощности для транспортировки газа.

Ранее сообщалось, что Евросоюз рассчитывает добиться прогресса на следующих трехсторонних переговорах с участием России и Украины, которые пройдут во второй половине октября. В Брюсселе хотят подписания долгосрочного контракта о транзите газа.

В свою очередь, глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил о сдержанном оптимизме в переговорах с Москвой. Он назвал главным достижением трехсторонних газовых переговоров в Брюсселе является начало обсуждения европейских правил транзита газа через Украину.

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина должна готовится к прекращению транзита газа с 2020 года, поскольку российская сторона продолжает отказываться от совместной позиции Украины и Евросоюза относительно условий газовых переговоров.

Также РБК-Украина сообщало, что Украина готова обсуждать закупки российского газа по рыночной цене.

У Путина назвали сроки проведения встречи в "нормандском формате" Тонкая красная линия: зачем Зеленскому "формула Штайнмайера"
Новости Украины Владимир Путинтранзит газаконтракт
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь