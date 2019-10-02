Доллар и евро резко выросли на наличном рынке

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Рекордное падение валюты сменилось рекордным ростом

В обменных пунктах Украины к вечеру 2 октября 2019 года курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 1,04 гривен до 25,70 гривен за доллар, курс евро вырос на 1,16 гривен до 28,05 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 25,00 (24,30 - 1 октября), продажи - 25,70 (24,66 - 1 октября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,10 (26,35 - 1 октября), продажи - 28,05 (26,89 - 1 октября) грн за евро.

Таким образом, за последние два дня доллар вырос на 1,5 гривны.

Напомним, что еще утром 30 сентября на наличном рынке доллар стоил 24,05 - 24,27 грн, евро - 26,17 - 26,59 грн.

Однако уже к вечеру курс начал расти на межбанке и поднялся до уровня 24,35 грн/доллар. Рост курса продолжился 1 октября - до 24,55 грн/доллар. А 2 октября курс вырос до 24,90 грн/доллар.

Министр финансов Оксана Маркарова сообщила, что вопрос курса гривны к доллару обсуждался во время совещания, которое президент Владимир Зеленский провел с руководством Национального банка и экономического блока правительства 1 октября. По данным министра, на совещании представители НБУ называли факторы, которые влияют на курс гривны: интерес нерезидентов к ОВГЗ и увеличения урожайности в сельском хозяйстве.

По данным аналитиков, одной из причин роста курса доллара к гривне в начале октября мог стать неудачный аукцион Министерства финансов по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), проведенный 1 октября.