Правосуддя для Донбасу та різке зростання долара: новини за 2 жовтня

Президент України Володимир Зеленський доручив розробити перехідне правосуддя для Донбасу, кабмін заборонив штрафувати власників "евроблях", долар і євро різко зрросли на готівковому ринку. Детальніше про те, що сталося в середу, 2 жовтня - в матеріалі РБК-Україна.

В Києві відбулася акція протесту "Ні капітуляції"

У Києві біля Офісу президента відбулася акція протесту "Ні капітуляції", учасники якої виступии проти підписання "формули Штайнмаєра" у Мінську. Мітинги із аналогічними вимогами протестувальників відбулися також у багатьох обласних центрах України.

Зеленський доручив розробити перехідне правосуддя для Донбасу

Президент України Володимир Зеленський доручив розробити перехідне правосуддя для реінтеграції Донбасу. Перехідне правосуддя розробляють для подолання наслідків збройного конфлікту та досягнення миру.

Путін підтвердив готовність до транзиту через Україну за нормами ЄС

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія готова підписати новий контракт на транзит газу через територію України за європейськими правилами. Про це Путін повідомив під час свого виступу на форумі "Енергетичний тиждень", передають російські ЗМІ. Як заявив Путін, РФ готова продовжити контракт про транзит газу через Україну в ЄС на рік, якщо не вдасться укласти нову угоду.

Трамп назвав переворотом розпочату проти нього процедуру імпічменту

Президент США Дональд Трамп заявив, що розпочата проти нього процедура імпічменту членами Демократичної партії у Палаті представників є переворотом. Про це він написав у Twitter. Трамп вважає, що демократи хочуть "відібрати владу людей".

Суд пояснив відмову перевіряти перельоти Богдана в Росію

Шевченківський районний суд пояснив відмову у клопотанні адвокатів журналістів програми-розслідування "Схеми" щодо перевірки перельотів глави Офісу президента Андрія Богдана в Росію. У прес-службі суду зазначили, що подане суду клопотання "не містило доказів неможливості отримання відповідачем інформації самостійно".

Долар і євро різко зросли на готівковому ринку

Рекордне падіння валюти змінився рекордним зростанням. В обмінних пунктах України надвечір 2 жовтня 2019 року курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 1,04 гривень до 25,70 гривень за долар, курс євро виріс на 1,16 гривень до 28,05 гривень за євро.

Нацрада через суд просить анулювати ліцензію NewsOne

Національна ради України з питань телебачення і радіомовлення (Нацрада) через суд просить анулювати ліцензію на мовлення телеканалу NewsOne. Суд вирішує питання щодо відкриття провадження.

Рада скасувала держфінансування партій, які програли вибори

Парламент підтримав у другому читанні законопроект №1029 президента Володимира Зеленського, яким скасовується державне фінансування політичних партій, які програли на парламентських виборах, передає кореспондент РБК-Україна. Передбачене скасування фінансування партій, що не подолали 5-ти відсотковий поріг. За документ проголосували 237 нардепів.

Кабмін заборонив штрафувати власників "євроблях"

Кабінет міністрів дав розпорядження органам поліції не застосовувати штрафні санкції щодо власників автомобілів з іноземною реєстрацією до 2020 року. Про це на брифінгу розповів прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, передає кореспондент РБК-Україна.

Соціологи з'ясували ставлення українців до "формулою Штайнмайера"

Більшість українців (60%) не змогли оцінити ініціативу мирного врегулювання на Донбасі, відому як "формула Штайнмайєра". Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг". При цьому 23% висловилися проти "формули Штайнмайєра", 18% - підтримали її.

У Росії "рвонув" древній вулкан: потужне виверження потрапило на відео

На півночі Камчатки в Російській Федерації вулкан Шивелуч викинув величезний стовп попелу заввишки 9 кілометрів. Як йдеться в повідомленні прес-служби МНС, цей шлейф з урахуванням напрямку вітру поширюється в південно-східному напрямку від діючого вулкана. У мережі показали вражаючі фото і відео виверження.