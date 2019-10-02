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Суд объяснил отказ проверять перелеты Богдана в Россию

Новости » Политика    02.10.2019 - 13:50
Суд объяснил отказ проверять перелеты Богдана в Россию
Фото: Андрей Богдан (РБК-Украина)

В суде заявили, что представленное суду ходатайство не содержало доказательств невозможности получения информации самостоятельно

Шевченковский районный суд объяснил отказ в ходатайстве адвокатов журналистов программы-расследования "Схемы" по проверке перелетов главы Офиса президента Андрея Богдана в Россию. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В пресс-службе суда отметили, что представленное суду ходатайство "не содержало доказательств невозможности получения ответчиком информации самостоятельно".

"Основанием для отказа в удовлетворении ходатайства об истребовании доказательств стало несоблюдение ответчиком п. 4 ч. 2 ст. 84 ГПК Украины. Эта статья наделяет последнего обязанностью принятия мер для получения доказательства самостоятельно, представить в суд доказательства принятия такой меры и причины невозможности самостоятельно получить указанное доказательство", - говорится в сообщении.

Суд отмечает, что случаи невозможности получения доказательств должны быть подтверждены.

Отметим, что сегодня утром издание "Радио Свобода" писало, что Шевченковский районный суд Киева отклонил ходатайство адвокатов журналистов программы-расследования "Схемы", в котором те просили суд в установленном законом порядке истребовать доказательства перелетов Андрея Богдана.

"Официальное подтверждение перелетам может быть предоставлено только с официального источника. Которым есть соответствующие государственные органы. Но суд говорит журналистам, что вы сначала сами обратитесь в эти учреждения, хотя всем известно, что они официально дают такую информацию только суду", - сказал адвокат журналистам "Схем" Анатолий Попов после заседания.

Напомним, в расследовании журналистов говорилось о том, что руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан в 2013 году принимал участие в переговорах тогдашнего премьер-министра Николая Азарова с руководством России об отказе от ассоциации с Евросоюзом.

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