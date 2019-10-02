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Рада отменила госфинансирование партий, которые проиграли выборы

Новости » Политика    02.10.2019 - 13:26
Рада отменила госфинансирование партий, которые проиграли выборы
Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Предусмотрена отмена финансирования партий, не преодолевших 5-ти процентный порог

Парламент поддержал во втором чтении законопроект №1029 президента Владимира Зеленского, которым отменяется государственное финансирование политических партий, которые проиграли на парламентских выборах, передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовали 237 нардепов.

Ко второму чтению в законе осталась норма, предусматривающая, что все политические партии, не преодолевшие 5-процентный порог на выборах в ВР, не будут финансироваться из государственного бюджета. Сейчас же государственное финансирование получают партии, которые получили более 2% голосов.

"Установить, что на частичное изменение статьи 17-3 закона "О политических партиях" на период до 1 января 2024 года право на получение государственного финансирования уставной деятельности имеет политическая партия, если на последних очередных или внеочередных выборах народных депутатов Украины ее избирательный список кандидатов в народные депутаты Украины в общегосударственном многомандатном избирательном округе получил не менее 5 процентов голосов избирателей от общего количества голосов избирателей, поданных за все избирательные списки кандидатов в народные депутаты Украины в общегосударственном многомандатном избирательном округе", - сказано в тексте документа.

В целом же закон дает старт перезапуску деятельности Национального агентства по предотвращению коррупцию.

Как писало РБК-Украина ранее, президент внес в Раду данный закон 29 августа. В первом чтении Рада приняла его 11 сентября.

Напомним, комитет парламента по вопросам антикоррупционной политики рекомендует Верховной раде принять в целом законопроект №1029 о перезапуске Национального агентства по предотвращению коррупции.

Так, нардепы одобрили финансирование партий за счет госбюджета с июля 2016 года: ВР приняла во втором чтении законопроект № 2123а "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о предотвращении и противодействии политической коррупции". За закон в целом проголосовали 229 нардепов при 226 минимально необходимых.

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