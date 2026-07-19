Правила бронювання 2026: як змінились умови та зарплати і що треба зробити до вересня

Бронювання від мобілізації у 2026 році працює за новими правилами. Для приватного бізнесу змінили критерії отримання та підтвердження статусу критично важливого підприємства, а також встановили нові вимоги щодо рівня зарплат.
РБК-Україна розповідає, що потрібно знати про бронювання у 2026-му році.
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Що треба знати про бронювання у 2026 році (інфографіка РБК-Україна)
Бронювання – це механізм відстрочки від призову, який надається працівникам підприємств, визнаних важливими для оборони або функціонування економіки.
Оформленням відстрочки займається виключно роботодавець, який подає відповідні документи до уповноважених органів. Поки діє бронь, працівника не можуть призвати на військову службу.
Для державних та оборонних установ діють окремі правила. Водночас приватні компанії, які хочуть бронювати працівників, повинні мати статус критично важливого підприємства. У 2026-му для отримання та підтвердження такого статусу запровадили оновлені критерії.
Право на бронювання мають працівники підприємств, які забезпечують роботу держави, оборони та критичної інфраструктури. Вирішальне значення має не професія, а статус роботодавця.
Зокрема це:
Для резидентів "Дія.City" сам статус не дає автоматичного права на бронювання. Компанія також має відповідати встановленим критеріям: не мати податкового боргу, подавати вчасно звітність, середня зарплата не менше 1200 євро в еквіваленті за останні місяці, дотримуватись критеріїв щодо доходів та чисельності штату.
А для стартапів додатково необхідно підтвердити залучення інвестицій, отримання грантів або відповідний рівень доходу.
Згідно з постановою Кабміну № 692 від 30 травня 2026 року, критерії для приватного сектору оновили. Важливо пам’ятати про такі умови:
За словами екс-міністра економіки Олексія Соболева, для більшості підприємств, у яких галузеві або регіональні критерії не змінилися, діє спрощений порядок підтвердження статусу.
Для цього до 10 серпня 2026 року потрібно подати довідку про середню заробітну плату працівників за останній місяць та податковий розрахунок.
Для підприємств, у яких критерії змінилися, підтвердження статусу відбуватиметься за загальною процедурою.
З липня 2026 року почали діяти оновлені підходи для бронювання працівників приватних компаній, що претендують на статус критично важливих. Тепер вимоги до рівня оплати стали жорсткішими.
"Зважаючи на суттєве зростання кількості заброньованих, і на потреби ЗСУ у людському ресурсі, перегляд критеріїв є справедливим і своєчасним кроком. Для цього Кабінет міністрів ухвалив відповідну постанову", – пояснив екс-міністр економіки Олексій Соболев.
За новими правилами для оформлення бронювання середня зарплата на підприємстві повинна відповідати встановленим порогам:
Ці правила не поширюються на державні та комунальні установи. Невиконання цих вимог загрожує втратою статусу критично важливого підприємства, що призводить до анулювання бронювання для всього персоналу.
Контроль квот та правил бронювання:
Останніми роками кількість заброньованих в Україні коливається у межах 1,1-1,3 млн. людей. Станом на травень 2026-го, це показник становив 1,3 млн.
"Це близько 12% усіх працюючих, при цьому критично важливі підприємства дають понад 60% надходжень до держбюджету", – зазначив у коментарі РБК-Україна юрист ЮК "Приходько та партнери" Микола Сіренко.
За його оцінкою, у вересні-жовтні 2026 буде тимчасовий провал у межах 10-20% переважно з адміністративних, а не змістовних причин. Це не втрата права, а "неоформлене" право.
А скорочення до кінця 2026: приблизно 5-15%, тобто вихід на 1,1-1,25 млн – фактично повернення до нижньої межі наявних сьогоднішніх показників.
Оформленням відстрочки від призову займається виключно роботодавець. Працівнику необхідно лише переконатися, що дані в реєстрі "Оберіг" є актуальними, а військово-обліковий документ – чинним.
Терміни розгляду заявок:
Тривалість дії відстрочки: Бронь надається на 6 або 12 місяців (залежно від категорії), іноді – на весь період дії мобілізації. Після завершення цього терміну необхідно проходити процедуру подовження.
Якщо термін дії попередньої броні сплив, а нова ще не оформлена, працівник вважається незаброньованим, що створює ризик мобілізації.
Нюанси для тих, хто в розшуку: Оформлення броні для осіб, які перебувають у розшуку ТЦК, можливе лише після врегулювання статусу. Процедура вимагає виконання таких кроків:
На ці кроки законодавство зазвичай відводить 45 днів. Лише після виключення зі списків розшуку працівник може бути заброньований на загальних підставах.
При цьому адвокат Адвокатського об’єднання "Актум" Наталія Гнатик у коментарі РБК-Україна наголосила на суттєвих ризиках для бізнесу та працівників:
Тому краще подавати документи на постійне бронювання заздалегідь, а працівникам – не зволікати з оновленням даних.
Відмова у наданні відстрочки може бути зумовлена невідповідністю вимогам як самого працівника, так і компанії, у якій він працює.
Фактори з боку працівника:
Фактори з боку компанії:
"Бронювання працівників підприємств не зникає саме собою. Воно анулюється в системі після того, як компанія втрачає статус критично важливої або військовозобов'язаний звільняється з роботи, а роботодавець передає відповідні дані до ТЦК", – раніше у коментарі РБК-Україна пояснила адвокат Тетяна Лебєдєва.
Попри те, що під час перехідного періоду діючі відстрочки залишаються чинними, компаніям необхідно завчасно привести у відповідність зарплатні відомості, перевірити дотримання квот та підготувати пакет документів для повторного підтвердження критичності.
Працівниками критично важливих підприємств варто пам’ятати, що:
Також слід розуміти, що у разі звільнення – бронювання скасовується протягом доби.
"Перехідного періоду немає. Підстава відпадає з дати звільнення – правових "канікул" на кілька днів норма не передбачає. Інформація йде до реєстрів автоматично: "Резерв+" переписує статус, щойно зникає підстава, на якій тримали відстрочку. Жодних заяв, візитів до ТЦК чи довідок від працівника не вимагається", – пояснив Микола Сіренко.
Водночас внутрішнє переведення працівника на іншу посаду або в інший структурний підрозділ того самого підприємства бронь не скасовує – переоформлювати заново не потрібно.
Якщо на місце звільненого треба терміново забронювати іншу людину – спочатку варто розбронювати, потім звільняти.
"Сама процедура розбронювання займає близько 15 хвилин, а от кадрові дані в "Дії" оновлюються протягом двох днів, і поки старий працівник "висить" у квоті, нового ви не проведете", – наголошує юрист.
Що треба знати працівнику про бронювання (інфографіка РБК-Україна)
Найзручніше перевірити бронь можна у застосунку "Резерв+". Якщо відстрочка оформлена, у профілі відображатиметься статус "Заброньовано", термін її дії та назва роботодавця.
Також інформацію про бронювання можна перевірити через "Дію", звернувшись до ТЦК та СП або до відділу кадрів підприємства, яке оформило бронь.
За потреби роботодавець або ТЦК можуть видати паперове підтвердження бронювання. Його рекомендують зберігати разом із військово-обліковими документами.
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