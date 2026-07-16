В Україні по-новому визначатимуть критичність підприємств під час бронювання працівників
В Україні з'явився новий орган, який координуватиме бронювання військовозобов'язаних та допомагатиме визначати критично важливі підприємства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство економіки України.
Навіщо створили новий орган
Кабінет міністрів ухвалив постанову про утворення Координаційного центру з питань бронювання на період мобілізації та на воєнний час.
Він діятиме як тимчасовий консультативно-дорадчий орган при уряді. Головне завдання нового центру - координувати роботу державних органів та оперативно знаходити рішення для проблемних ситуацій, які виникають під час бронювання працівників.
Визначення критичної важливості бізнесу
Окремим напрямком роботи центру стане розгляд пропозицій щодо визнання підприємств, установ та організацій критично важливими.
Йдеться про компанії, які забезпечують:
- роботу та стабільність економіки
- життєдіяльність населення
- потреби Збройних Сил України та інших військових формувань
Державні органи будуть зобов'язані враховувати рекомендації Координаційного центру, коли ухвалюватимуть рішення про надання бізнесу статусу критично важливого.
Вакансії з бронюванням та нові правила
Нагадаємо, в Україні стрімко зростає популярність пропозицій роботи, які гарантують захист від призову. Зокрема, за останній рік кількість вакансій із можливістю бронювання від мобілізації на платформі OLX Робота збільшилася на 25%.
Разом із цим суттєво зріс і відгук з боку пошукачів - кількість надісланих резюме на такі оголошення збільшилася на 28%, а медіанна зарплата за цими вакансіями вже перевищує 35 тисяч гривень.
Водночас у країні суттєво посилили контроль за наданням такого статусу.
Раніше ми докладно розповідали про нові правила бронювання працівників критично важливих підприємств, а також про те, кого саме торкнуться масштабні перевірки та що роботодавцям необхідно зробити до 10 серпня.