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Як працює бронювання українців з розшуком: юрист розповіла про "підводні камені"

09:00 10.07.2026 Пт
2 хв
Бронювання чоловіків з розшуком можна оформити дуже швидко
aimg Іван Носальський aimg Катерина Гончарова aimg Наталя Гнатик Експерт
Як працює бронювання українців з розшуком: юрист розповіла про "підводні камені" Ілюстративне фото: в Україні можна забронювати чоловіків із розшуком (Віталій Носач, РБК-Україна)
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В Україні запрацював механізм швидкого електронного бронювання працівників оборонного сектору, які мають порушення правил військового обліку.

Про це в коментарі РБК-Україна розповіла адвокат Адвокатського об’єднання "Актум" Наталія Гнатик.

Як працює новий механізм у "Дії"

За її словами, з 13 березня 2026 року підприємства оборонно-промислового комплексу (ОПК), які мають статус критично важливих, можуть забронювати працівника з розшуком на строк до 45 днів через портал "Дія".

Головна особливість інструменту - швидкість. Процедура триває 10-15 хвилин і відбувається автоматично. Стандартна перевірка, яка зазвичай триває до 72 годин, на цьому етапі не застосовується.

Протягом наданих 45 днів працівник зобов'язаний:

  • уточнити свої військово-облікові дані та усунути порушення;
  • сплатити адміністративні штрафи, якщо вони є;
  • пройти військово-лікарську комісію (за потреби);
  • повністю привести документи у відповідність до законодавства.

Після цього підприємство зможе оформити для нього постійне бронювання за загальною процедурою.

Головні "підводні камені" та ризики

Адвокат зазначила, що є кілька суттєвих ризиків для бізнесу та працівників:

  • Втрата бронювання. Якщо за 45 днів чоловік не встигне врегулювати документи, повторно скористатися цим спецмеханізмом буде неможливо, а статус порушника чи "в розшуку" повернеться.
  • "Вікно ризику". Наступне бронювання оформлюватиметься за загальними правилами з перевіркою до 72 годин. У цей проміжок часу, коли дія тимчасового бронювання вже закінчилася, а нове ще не підтверджене, ТЦК та СП формально можуть вручити особі повістку та мобілізувати її.

Через це підприємствам рекомендують подавати документи на постійне бронювання заздалегідь, а працівникам - не зволікати з візитами для оновлення даних.

Нагадаємо, раніше адвокат Тетяна Лебєдєва розповіла в коментарі РБК-Україна, за яких умов можуть зникнути відстрочка та бронювання.

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