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Часу обмаль: кому треба стати на військовий облік до 31 липня і як зробити це онлайн

08:07 13.07.2026 Пн
2 хв
Якщо не встигнути у термін, доведеться особисто звертатись у ТЦК
aimg Василина Копитко
Часу обмаль: кому треба стати на військовий облік до 31 липня і як зробити це онлайн Постановка на військовий облік є обов'язковою (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)
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Юнаки 2009 року народження та їхні батьки мають можливість до 31 липня пройти процедуру постановки на військовий облік дистанційно. Для цього достатньо скористатися мобільним застосунком "Резерв+".

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Міністерства оборони у Telegram.

Головне:

  • Юнаки 2009 року народження можуть стати на військовий облік дистанційно через застосунок "Резерв+".
  • Дедлайн: онлайн-постановка доступна лише до 31 липня включно.
  • З 1 серпня послуга через застосунок буде закрита - знадобиться особистий візит до ТЦК та СП.
  • Процедура не є призовом на службу: це оформлення військово-облікового документа, необхідного для вступу до вишів чи працевлаштування.

Військовий облік для 17-річних

Оформлення онлайн дозволяє виконати обов’язкову процедуру швидко, без візитів до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), очікування в чергах чи подання паперових документів.

Як стати на облік онлайн:

  • Встановіть застосунок "Резерв+" або оновіть його до останньої версії.
  • Авторизуйтеся через BankID.
  • Оберіть опцію "Стати на облік".
  • Перевірте відображену інформацію та підтвердьте запит.
  • Дочекайтеся автоматичного опрацювання даних.

Після завершення процедури в застосунку з’явиться "Резерв ID" зі статусом "Призовник".

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Важливі нюанси

З 1 серпня функція дистанційної постановки на облік через застосунок буде недоступна. Після цієї дати процедуру можна буде пройти лише шляхом особистого звернення до ТЦК та СП, або ж вона відбудеться автоматично після досягнення 18-річного віку.

Важливо наголосити: постановка на військовий облік не означає призов на військову службу. Це обов'язкова процедура, результати якої дозволяють отримати військово-обліковий документ. Він необхідний під час вступу до закладів освіти, працевлаштування, оформлення документів чи отримання низки державних послуг.

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Більше по темі:
Міністерство оборони України ТЦК Військовий облік
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