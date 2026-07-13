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Бронювання від мобілізації у "Дії" можуть поставити на паузу, - джерело

19:32 13.07.2026 Пн
2 хв
Джерело РБК-Україна назвало орієнтовну дату, до якої діятиме обмеження
aimg Дмитро Левицький
Бронювання від мобілізації у "Дії" можуть поставити на паузу, - джерело Фото: бронювання у "Дії" можуть призупинити (Віталій Носач, РБК-Україна)
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В Україні можуть призупинити процес бронювання від мобілізації через портал "Дія". Це пов'язано з оновленням правил надання критичності підприємствам.

Про це РБК-Україна повідомило поінформоване джерело.

Рішення призупинити бронювання через "Дію" ухвалили на рівні Ставки верховного головнокомандувача. Але наразі очікують його офіційного оголошення, уточнило джерело РБК-Україна.

Однак наразі, як зазначило джерело, остаточно незрозуміло, як виглядатиме процес, оскільки на Ставці обговорювалися різні варіанти. Наприклад, закрити можливість бронювання лише тим, хто ще не підтвердив критичність, або ж навпаки - для всіх бізнесів відразу.

Орієнтовно, бронювання буде на "паузі" до 1 вересня. За словами джерела, попередньо, після того, як рішення набуде чинності, заявки на бронювання, які вже були на опрацюванні, будуть опрацьовані. А от подати нові заявки бізнес не зможе.

Поступово можливість бронювання планують відкривати для підприємств, які перепідтвердять свою критичність за новими критеріями.

Що ж стосується перебронювання працівників, то, за даними джерела, воно може бути доступним підприємствам, які перепідтвердять критичність.

Що відомо про зміни в бронюванні

Нагадаємо, наприкінці травня Кабмін оновив правила бронювання, а також доручив відповідальним органам влади переглянути критерії надання критичності бізнесу. Серед ключових змін - підвищення вимоги щодо середньої зарплати працівників.

Бізнес матиме час до 1 вересня, щоб перепідтвердити свою критичність за новими критеріями та правилами. Ті, хто не зможе цього зробити, втратять критичність, а його працівники - бронювання.

Більше про нові правила бронювання - читайте за посиланням.

Нагадаємо, міністр економіки Олексій Соболев пояснював, чому Кабмін вирішив переглянути правила бронювання від мобілізації. За його словами, це регулярний процес.

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Дія Бронювання від мобілізації
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