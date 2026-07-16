Роботодавці активніше пропонують бронювання: що змінилося на ринку праці

За останній рік кількість вакансій із можливістю бронювання від мобілізації на платформі OLX Робота зросла на 25%, вдночас кількість відгуків на такі пропозиції збільшилася на 28%.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дослідження ринку праці від платформи "OLX Робота".

Де найбільше вакансій з бронюванням

Найбільше вакансій із можливістю бронювання роботодавці пропонують у Київській, Дніпропетровській, Харківській, Львівській, Одеській та Запорізькій областях. До десятки також увійшли Івано-Франківська, Волинська та Закарпатська області.

За рівнем медіанних зарплат лідирує Закарпатська область, де роботодавці пропонують 50 тисяч гривень на місяць. Далі розташувалися Івано-Франківська та Волинська області (по 45 тисяч гривень), Тернопільська (43 тисячі), Рівненська (42 тисячі), Львівська (40 тисяч) і Київська область (38 тисяч гривень).

Найнижчі медіанні зарплати зафіксовані у Харківській області - 28 тисяч гривень та Чернівецькій - 25,65 тисячі гривень.

Які професії обіцяють бронювання

Найчастіше можливість бронювання пропонують водіям, будівельникам, вантажникам, різноробочим, продавцям, автослюсарям, зварювальникам, касирам і комірникам. Саме ці вакансії також отримують найбільше відгуків від шукачів роботи.

Серед окремих професій найвищі зарплати пропонують штукатурам - понад 101 тисячу гривень на місяць. Також до числа найбільш оплачуваних входять фасадники (97,5 тисячі гривень), рихтувальники (87,5 тисячі), мулярі (82,5 тисячі), плиточники (72,5 тисячі) та далекобійники (70 тисяч гривень). Водночас найнижчі зарплати пропонують медсестрам, прибиральницям і касирам.

Як зазначила керівниця напряму OLX Робота Марія Абдулліна, можливість бронювання найчастіше пропонують підприємства критичної інфраструктури, виробничої, будівельної, логістичної та транспортної галузей.

За її словами, саме в цих сферах уже тривалий час зберігається дефіцит кадрів, тому роботодавці конкурують за працівників не лише можливістю бронювання, а й рівнем заробітної плати.