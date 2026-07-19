Правила бронирования 2026: как изменились условия, зарплаты и что нужно сделать до сентября

Главное: Для частных компаний изменили критерии получения и подтверждения статуса критически важного предприятия.

получения и подтверждения статуса критически важного предприятия. До 1 сентября 2026 года бизнес должен повторно подтвердить статус , иначе потеряет право бронировать работников.

, иначе потеряет право бронировать работников. С июля действуют новые требования к средней зарплате: не менее 25 941 грн., а для предприятий на прифронтовых территориях – 21 618 грн.

не менее 25 941 грн., а для предприятий на прифронтовых территориях – 21 618 грн. Стандартная квота бронирования остается до 50% военнообязанных, для отдельных отраслей она может достигать 100%.

до 50% военнообязанных, для отдельных отраслей она может достигать 100%. Самостоятельно оформить бронирование работник не может – это делает только работодатель.

Что нужно знать о бронировании в 2026 году (инфографика РБК-Украина)

Как оформить бронирование от мобилизации в 2026 году

Бронирование – механизм отсрочки от призыва, который предоставляется работникам предприятий, признанных важными для обороны или функционирования экономики.

Оформлением отсрочки занимается исключительно работодатель, подающий соответствующие документы в уполномоченные органы. Пока действует бронь, работника не могут призвать на военную службу.

Для государственных и оборонных учреждений действуют отдельные правила. В то же время, частные компании, которые хотят бронировать работников, должны иметь статус критически важного предприятия. В 2026 году для получения и подтверждения такого статуса были введены обновленные критерии.

Кто имеет право на бронирование

Право на бронирование имеют работники предприятий, обеспечивающих работу государства, обороны и критической инфраструктуры. Решающее значение имеет не профессия, а статус работодателя.

В частности это:

органы государственной и местного самоуправления;

предприятия оборонно-промышленного комплекса;

объекты критической инфраструктуры (энергетика, связь, водо- и теплоснабжение, аварийно-спасательные службы);

транспорт и логистика;

государственные и коммунальные медицинские учреждения;

отдельные предприятия ІТ-сферы, кибербезопасности, агропромышленного комплекса и международные гуманитарные организации.

Для резидентов "Дія.City" сам статус не дает автоматического права на бронирование. Компания также должна отвечать установленным критериям: не иметь налогового долга, подавать своевременно отчетность, средняя зарплата не менее 1200 евро в эквиваленте за последние месяцы, соблюдать критерии доходов и численности штата.

А для стартапов дополнительно необходимо подтвердить привлечение инвестиций, получение грантов или уровень дохода.

Переходный период и новые требования

Согласно постановлению Кабмина №692 от 30 мая 2026 года, критерии для частного сектора обновили. Важно помнить о таких условиях:

Действие статусов: Текущие решения о "критичности" предприятий действуют только в течение переходного периода – не дольше, чем до 1 сентября 2026 года.

Текущие решения о "критичности" предприятий действуют только в течение переходного периода – не дольше, чем до 1 сентября 2026 года. Обязательно переподтверждение: Автоматического продления статуса не будет. До 1 сентября предприятия должны подтвердить соответствие обновленным критериям, после чего уполномоченные органы пересмотрят их статус. Если статус критически важного не будет подтвержден, компания лишится права бронировать работников.

Автоматического продления статуса не будет. До 1 сентября предприятия должны подтвердить соответствие обновленным критериям, после чего уполномоченные органы пересмотрят их статус. Если статус критически важного не будет подтвержден, компания лишится права бронировать работников. Статус бронирования: Пока предприятие проходит процедуру проверки, ранее оформленные отсрочки остаются в силе.

Пока предприятие проходит процедуру проверки, ранее оформленные отсрочки остаются в силе. Исключения: Эти изменения не распространяются на государственные и коммунальные учреждения, а также структуры сектора безопасности и обороны.

По словам экс-министра экономики Алексея Соболева, для большинства предприятий, у которых отраслевые или региональные критерии не изменились, действует упрощенный порядок подтверждения статуса.

Для этого до 10 августа 2026 года необходимо предоставить справку о средней заработной плате работников за последний месяц и налоговый расчет.

Для предприятий, где критерии изменились, подтверждение статуса будет происходить по общей процедуре.

Какая зарплата теперь необходима для бронирования

С июля 2026 года начали действовать обновленные подходы для бронирования работников частных компаний, претендующих на статус критически важных. Теперь требования к уровню оплаты ужесточились.

"Учитывая существенный рост количества забронированных и потребности ВСУ в человеческом ресурсе, пересмотр критериев является справедливым и своевременным шагом. Для этого Кабинет министров принял соответствующее постановление", - пояснил экс-министр экономики Алексей Соболев.

По новым правилам для оформления бронирования средняя зарплата на предприятии должна соответствовать установленным порогам:

Общее требование: не менее трех минимальных зарплат – 25 941 грн.

не менее трех минимальных зарплат – 25 941 грн. Для прифронтовых территорий: не менее 2,5 минимальных зарплат – 21618 грн.

Эти правила не распространяются государственные и коммунальные учреждения. Невыполнение этих требований чревато потерей статуса критически важного предприятия, что приводит к аннулированию бронирования для всего персонала.

Контроль квот и правил бронирования:

Лимиты: Стандартная квота составляет до 50% военнообязанных. Для энергетического сектора, оборонных предприятий и компаний в прифронтовых зонах допускается бронирование до 100% штата.

Стандартная квота составляет до 50% военнообязанных. Для энергетического сектора, оборонных предприятий и компаний в прифронтовых зонах допускается бронирование до 100% штата. Автоматический контроль: Система "Дії" автоматически отслеживает соблюдение квот. В случае превышения лимита у руководителя есть 10 рабочих дней, чтобы подать заявление на уменьшение количества бронирований.

Система "Дії" автоматически отслеживает соблюдение квот. В случае превышения лимита у руководителя есть 10 рабочих дней, чтобы подать заявление на уменьшение количества бронирований. Правило одного места: Бронирование предоставляется исключительно по основному месту работы. Одновременная отсрочка от нескольких работодателей запрещена.

Как изменения повлияют на количество забронированных

В последние годы количество забронированных в Украине колеблется в пределах 1,1-1,3 млн человек. По состоянию на май 2026-го этот показатель составил 1,3 млн.

"Это около 12% всех работаников, при этом критически важные предприятия дают более 60% поступлений в госбюджет", – отметил в комментарии РБК-Украина юрист ЮК "Приходько и партнеры" Николай Сиренко.

По его оценке, в сентябре-октябре 2026 года будет временный провал в пределах 10-20% преимущественно по административным, а не содержательным причинам. Это не потеря права, а "неоформленное" право.

А сокращение к концу 2026 года: примерно 5-15%, то есть выход на 1,1-1,25 млн – фактически возврат к нижней границе существующих сегодняшних показателей.

Сколько времени длится оформление бронирования

Оформлением отсрочки от призыва занимается только работодатель. Работнику необходимо лишь убедиться, что данные в реестре "Оберіг" актуальны, а военно-учетный документ – действующим.

Сроки рассмотрения заявок:

Через портал "Дія": обычно до 1-3 дней (около 72 часов).

Через Министерство экономики: до 5 рабочих дней.

Общая процедура: может продолжаться до нескольких недель.

Продолжительность действия отсрочки: Бронь предоставляется на 6 или 12 месяцев (в зависимости от категории), иногда на весь период действия мобилизации. По истечении этого срока необходимо проходить процедуру продления.

Если срок действия предварительной брони истек, а новая еще не оформлена, работник считается незабронированным, что создает риск мобилизации.

Нюансы для тех, кто в розыске: Оформление брони для находящихся в розыске ТЦК возможно только после урегулирования статуса. Процедура требует выполнения следующих шагов:

Обновление данных в ТЦК.

Уплата штрафов (при наличии).

Снятие с розыска.

На эти шаги законодательство обычно отводит 45 дней. Только после исключения из списков розыска работник может быть забронирован по общим основаниям.

При этом адвокат Адвокатского объединения "Актум" Наталья Гнатик в комментарии РБК-Украина отметила существенные риски для бизнеса и работников:

Утрата бронирования. Если через 45 дней мужчина не успеет урегулировать документы, повторно воспользоваться этим спецмеханизмом будет невозможно, а статус нарушителя или "в розыске" вернется.

Если через 45 дней мужчина не успеет урегулировать документы, повторно воспользоваться этим спецмеханизмом будет невозможно, а статус нарушителя или "в розыске" вернется. "Окно риска". Следующее бронирование будет оформляться по общим правилам с проверкой до 72 часов. В этот период времени, когда действие временного бронирования уже закончилось, а новое еще не подтверждено, ТЦК и СП формально могут вручить лицу повестку и мобилизовать ее.

Поэтому лучше подавать документы на постоянное бронирование заранее, а работникам – не тянуть с обновлением данных.

Фото: бронирование работников проводит компания, а не сам военнообязанный (Виталий Носач/РБК-Украина)

Почему могут отказать в бронировании

Отказ в предоставлении отсрочки может быть вызван несоответствием требованиям как самого работника, так и компании, в которой он работает.

Факторы со стороны работника:

Зарплата ниже установленных пороговых значений (21 618 грн для прифронтовых зон или 25 941 грн – по общим правилам).

Неофициальное трудоустройство или работа на условиях ФЛП.

Данные в реестрах не обновлены или исключения из военного учета.

Сотрудник уже имеет оформленную отсрочку по другим основаниям.

Факторы со стороны компании:

Предприятие не отвечает критериям "критически важного".

Отсутствие повторного подтверждения статуса согласно требованиям постановления №692.

Наличие налоговой задолженности.

Превышение установленной квоты на количество забронированных работников.

"Бронирование работников предприятий не исчезает само собой. Оно аннулируется в системе после того, как компания теряет статус критически важной или военнообязанный увольняется с работы, а работодатель передает соответствующие данные в ТЦК", – ранее в комментарии РБК-Украина объяснила адвокат Татьяна Лебедева.

Несмотря на то, что в течение переходного периода действующие отсрочки остаются в силе, компаниям необходимо заранее привести в соответствие зарплатные сведения, проверить соблюдение квот и подготовить пакет документов для повторного подтверждения критичности.

Что еще нужно знать работнику о бронировании

Работниками критически важных предприятий следует помнить, что:

Самостоятельно оформить бронирование нельзя. Документы представляет только работодатель.

Отдельно подтверждать бронирование работнику не нужно. Повторную проверку проходит предприятие, а не его сотрудники.

Важно проверить военно-учетные данные. Они должны быть актуальны в реестре "Оберіг", а военно-учетный документ – действующим. А также следить за статусом бронирования.

Если предприятие потеряет статус критически важного, оно больше не сможет бронировать работников.

Также следует понимать, что при увольнении – бронирование перестает действовать в течение суток.

"Переходного периода нет. Основание отпадает с даты увольнения – правовых "каникул" на несколько дней норма не предусматривает. Информация идет в реестры автоматически: "Резерв+" переписывает статус, как только исчезает основание, на котором держали отсрочку. Никаких заявлений, визитов в ТЦК или справок от работника не требуется", – объяснил Николай Сиренко.

В то же время, внутренний перевод работника на другую должность или в другое структурное подразделение того же предприятия бронь не отменяет – переоформлять заново не нужно.

Если на место уволенного нужно срочно забронировать другого человека – сначала следует разбронировать, затем увольнять.

"Сама процедура разбронирования занимает около 15 минут, а вот кадровые данные в "Дия" обновляются в течение двух дней, и пока старый работник "висит" в квоте, нового вы не проведете", – отмечает юрист.

Что нужно знать работнику о бронировании (инфографика РБК-Украина)

Как проверить бронь от мобилизации

Удобнее всего проверить бронь можно в приложении "Резерв+". Если отсрочка оформлена, в профиле отображается статус "Забронировано", срок ее действия и название работодателя.

Также информацию о бронировании можно проверить через "Дію", обратившись в ТЦК и СП или в отдел кадров предприятия, оформившего бронь.

При необходимости работодатель или ТЦК могут выдать бумажное подтверждение бронирования. Его рекомендуют хранить вместе с военно-учетными документами.