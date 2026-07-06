Відстрочка чи бронювання: у Міноборони пояснили різницю та назвали нові правила

Відстрочка та бронювання дають право на тимчасове звільнення від призову на військову службу під час мобілізації, проте це різні правові механізми.

РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України розповідає, у чому різниця між відстрочкою та бронюванням.

Головне: Головна зміна процедури: ТЦК та СП більше не приймають заяви на продовження відстрочки.

ТЦК та СП більше не приймають заяви на продовження відстрочки. Автоматичний режим: Понад 90% відстрочок наразі продовжуються автоматично. Система сама перевіряє дані через електронні реєстри та оновлює статус у цифровому документі.

Понад 90% відстрочок наразі продовжуються автоматично. Система сама перевіряє дані через електронні реєстри та оновлює статус у цифровому документі. Різниця між механізмами: Відстрочку людина оформлює самостійно через особисті обставини , і вона діє, поки є ці підстави. Бронювання ж ініціює виключно роботодавець через портал "Дія" через професійну важливість працівника.

Відстрочку людина оформлює самостійно через особисті обставини , і вона діє, поки є ці підстави. Бронювання ж ініціює виключно роботодавець через портал "Дія" через професійну важливість працівника. Нові строки служби в ЗСУ: Тепер військові та цивільні можуть укладати контракти з чіткими термінами.

Що таке відстрочка

У Міноборони пояснили, що відстрочка - це право військовозобов'язаного на тимчасове звільнення від призову через особисті життєві обставини.

Підстави для її отримання визначені статтею 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Серед них:

сімейні обставини (наприклад, утримання трьох і більше дітей);

стан здоров'я;

навчання за денною формою;

інші визначені законом соціальні підстави.

Ініціювати оформлення відстрочки може лише сам військовозобов'язаний.

Як оформити відстрочку

Найпростіший спосіб - подати заявку через застосунок "Резерв+" (для тих категорій, які доступні онлайн). Також оформити або продовжити відстрочку можна через будь-який Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).

У Міноборони наголосили, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки більше не приймають заяви на продовження відстрочки.

Чи потрібно підтверджувати відстрочку

Відомство зазначає, що понад 90% відстрочок продовжуються автоматично.

Державна система самостійно перевіряє наявність підстав через реєстри, після чого інформація оновлюється в електронному військово-обліковому документі.

Наразі автоматичне підтвердження працює для 22 категорій відстрочок.

Якщо ж дані потрібно оновити особисто, відповідну заяву можна подати через ЦНАП.

Що таке бронювання

Бронювання у Міноборони називають окремим видом відстрочки, однак його надають не через особисті обставини людини, а через її професійну діяльність.

Такий механізм застосовують до працівників підприємств, установ та організацій, які мають статус критично важливих для забезпечення потреб Збройних сил України або функціонування економіки.

На відміну від відстрочки, оформити бронювання самостійно неможливо.

Хто оформлює бронювання

Ініціатором бронювання виступає роботодавець. Оформлення здійснюють керівники або уповноважені особи критично важливих підприємств через портал "Дія".

Для більшості працівників бронювання надається строком до 12 місяців, після чого процедуру потрібно проходити повторно.

У чому головна різниця

Як пояснили у Міноборони, головні відмінності між відстрочкою та бронюванням полягають у трьох аспектах:

підстави отримання - особисті життєві обставини або професійна необхідність;

- особисті життєві обставини або професійна необхідність; хто оформлює - сам військовозобов'язаний чи роботодавець;

- сам військовозобов'язаний чи роботодавець; строк дії - відстрочка діє, поки існують підстави, тоді як бронювання оформлюється на визначений термін.

У міністерстві підкреслили, що обидва механізми працюють паралельно та покликані забезпечити баланс між потребами оборони країни й стабільною роботою критично важливих підприємств.

Що ще змінилося

У Міноборони також нагадали, що в Україні стартував перший етап трансформації Сил оборони.

Зокрема, військові та цивільні можуть укладати контракти з чітко визначеними строками служби. Передбачено три види контрактів:

піхотно-штурмовий - на 14 місяців для цивільних, 10 місяців для чинних військових та від шести місяців для звільнених зі служби під час особливого періоду;

- на для цивільних, для чинних військових та для звільнених зі служби під час особливого періоду; бойовий - на 24 місяці;

- на 24 місяці; базовий - на 24 місяці.

Детальні умови та відповіді на поширені запитання доступні на сайті Міністерства оборони. Також для консультацій працює гаряча лінія за номером 1519.