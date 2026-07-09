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Коли бронювання та відстрочка зникають: адвокат назвала головні підстави

09:00 09.07.2026 Чт
2 хв
Відстрочка та бронь можуть пропадати автоматично
aimg Іван Носальський aimg Катерина Гончарова aimg Тетяна Лебєдєва Експерт
Коли бронювання та відстрочка зникають: адвокат назвала головні підстави Ілюстративне фото: адвокат пояснила, коли відстрочку можуть скасувати (Getty Images)
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В Україні право на відстрочку від мобілізації у багатьох випадках припиняється автоматично через поновлення даних у державних реєстрах.

Про це у коментарі РБК-Україна заявила адвокат Тетяна Лебєдєва.

Головне:

  • Коли зникає відстрочка: У ряді випадків право на відстрочку автоматично анулюється через "Резерв+" після оновлення даних у державних реєстрах.
  • Коли бронювання зникає: Бронювання анулюють після втрати підприємством статусу критично важливого або звільнення працівника, коли роботодавець передає дані до ТЦК.
  • Основні причини: Відстрочка припиняється після зміни сімейних обставин (наприклад, повноліття дитини або розлучення) або завершення навчання.

Коли відстрочка згоряє автоматично

Адвокат зазначила, що більшість відстрочок наразі надаються в автоматичному режимі через додаток "Резерв+". Проте за втрати підстав для її отримання система скасовує її самостійно.

За її словами, автоматичне скасування відстрочки відбувається у таких випадках:

Зміна сімейних обставин. Якщо відстрочку було надано багатодітному батькові, вона анулюється у день, коли старшій дитині виповнюється 18 років. Аналогічно право втрачається у разі розлучення з дружиною, яка має інвалідність.

Завершення навчання. Відстрочка для студентів діє до завершення навчання. Наприклад, якщо студент відраховується або термін навчання спливає 30 червня, то вже з 1 липня "Резерв+" оновиться, а відстрочку скасують.

Особливості догляду за рідними та бронювання

У разі догляду за батьками відстрочка прив'язана до терміну дії відповідного акта, що видається на один рік.

Однак у разі смерті особи, за якою здійснювався догляд, реєстри поки що не підтягують інформацію автоматично, тому така відстрочка не скасовується безпосередньо в системі одразу.

Бронювання працівників підприємств також не зникає саме собою. Воно анулюється в системі після того, як компанія втрачає статус критично важливої або військовозобов'язаний звільняється з роботи, а роботодавець передає відповідні дані до ТЦК.

Нагадаємо, раніше в Міноборони пояснили різницю між відстрочкою та бронюванням.

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