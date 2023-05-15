ППО, ракети та перші кроки до F-16. Головні підсумки європейського туру Зеленського

Президент України Володимир Зеленський продовжує серію закордонних поїздок, яка стартувала на початку травня. За цей час він відвідав Фінляндію, Нідерланди, Італію, Німеччину, Францію та Велику Британію, де постійно порушує питання про поставки бойової авіації західних зразків.

Про головні підсумки європейського турне та обіцянки союзників, - нижче у матеріалі РБК-Україна .

Фінляндія

Серія закордонних поїздок розпочалася позаминулого тижня. Зеленський 3 травня відвідав Фінляндію, де провів зустрічі з президентом Саулі Нііністьо та прем'єрами північноєвропейських країн, а також взяв участь у саміті Nordic countries.

Сам президент назвав таку мету візиту - посилити підтримку України напередодні контрнаступу Збройних сил. Він також закликав Фінляндію поквапитися з 15-м пакетом допомоги, до якого увійде спорядження для бійців ЗСУ, оскільки це не стільки про цифри та зброю, скільки про "кількість збережених життів".

На прес-конференції з фінським президентом Зеленський оптимістично заявив, що чекає на рішення союзників про передачу бойової авіації після українського контрнаступу. Зокрема він зазначив, що хотів би отримати літаки Hornet, які стоять на озброєнні Фінляндії. Однак фінський лідер наголосив, що вони нібито надто старі.

За підсумками Nordic countries Зеленський висловив сподівання, що на червневому саміті НАТО українська сторона отримає запрошення вступити до Альянсу. Лідери Фінляндії, Данії, Ісландії, Норвегії та Швеції підписали спільний документ щодо підтримки вступу України до НАТО та Євросоюзу.

Нідерланди

Наступного дня Зеленський вирушив до Нідерландів, де провів зустрічі з прем'єром Марком Рютте, головою бельгійського уряду Олександром де Кроо, королем Нідерландів Віллемом-Олександром і виступив із промовою у Міжнародному кримінальному суді (МКС) у Гаазі.

У Гаазі президент України заявив про необхідність запуску повноцінного трибуналу щодо розслідування військової агресії Росії. За його словами, на лаві підсудних має опинитися президент РФ Володимир Путін. Крім того, він наголосив, що війна в Україні має стати останнім великим воєнним конфліктом у світі.

На прес-конференції Зеленський зазначив, що сьогодні немає причин для того, щоб союзники не передавали Україні бойову авіацію. Марк Рютте запевнив його, що працює над цим питанням із Бельгією, Данією, Великобританією та іншими партнерами, зокрема над поставками F-16. А бельгійський прем'єр анонсував черговий пакет воєнної допомоги, але не розкрив подробиці.

Також українському президенту показали артилерію, бронетехніку та систему протиракетної оборони Patriot, які передадуть Нідерланди.

Італія

Зеленський 5 травня повернувся до України, але вже за тиждень відновив закордонні поїздки. За цей час у Києві він прийняв делегацію з американського Конгресу, а також президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн. Одним із головних підсумків візиту останньої стала заява про готовність ЄС надати близько 1 млн нарядів для артилерії калібру 155-мм і понад 1000 ракет.

Вже 13 травня він вирушив до Італії і зустрівся з президентом Серджо Матареллою, прем'єркою Джорджею Мелоні та Папою Римським Франциском.

Після переговорів з Мелоні він заявив, що обговорювалося оборонне співробітництво та посилення захисту українського неба, реалізація формули миру, повернення депортованих до Росії дітей, посилення санкцій проти РФ та наближення членства України до ЄС.

Італійська прем'єрка висловила впевненість у перемозі України, але без заяв щодо конкретної військової допомоги. Зазначимо, українська сторона розраховує на постачання системи протиракетної оборони SAMP-T від Італії та Франції. Сам Зеленський натякнув на домовленості щодо поставок зброї та засобів ППО.

На зустрічі з Папою Римським він запропонував Ватикану приєднатися до української формули миру. А в інтерв'ю журналістам підкреслив, що не потребує Франциска як посередника у переговорах з країною-агресором. Але запрошує його стати одним із лідерів у розробці плану дій щодо досягнення справедливого миру в Україні.

Німеччина

У ніч проти 14 травня президент прибув до Німеччини. Програма візиту заздалегідь не розкривалася з міркувань безпеки, оскільки інформація про поїздку з'явилася в ЗМІ ще за тиждень до неї.

Зеленський зустрівся з федеральним президентом Франк-Вальтером Штайнмаєром та канцлером Олафом Шольцем. За його словами, обговорювалися поставки озброєнь, зокрема західних винищувачів. Шольц пообіцяв допомагати Україні стільки, скільки буде потрібно.

Перший візит до кінця війна: Federal President #Steinmeier received Ukrainian President @ZelenskyyUa в Берліні і розмовляв про поточну посаду і гідну cooperation між Німеччиною і Україною. The last met in October in #Ukraine . @Makeiev pic.twitter.com/4YEp7czkxk — Cerstin Gammelin (@BPrSprecherin) May 14, 2023

Крім того, під час візиту Зеленський зустрівся із членами Кабінету з питань безпеки Німеччини. Там він розповів про ситуацію на фронті та закликав зняти будь-які обмеження та "червоні лінії" на постачання будь-яких видів зброї.

На прес-конференції з німецьким канцлером президент України заявив про роботу над створенням коаліції винищувачів і частково його закордонні поїздки присвячені цьому питанню. Він також наголосив, що для України важливо, щоб Німеччина підтримала таку коаліцію.

На питання про поставки винищувачів Шольц відповів, що Німеччина зосереджується на системах озброєння, що вже надаються, і тій зброї, за допомогою якої ЗСУ можуть змусити Москву вивести війська з України. Йдеться про засоби ППО Patriot, IRIS-T і Gepard, а також різну артилерію та системи залпового вогню.

До цього стало відомо, що Берлін готує найбільший пакет військової допомоги на 2,7 млрд євро. До нього увійдуть 20 бронетранспортерів Marder, 30 танків Leopard 1, 18 колісних гаубиць, 4 системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM, 12 пускових установок IRIS-T SLS, сотні керованих ракет для них та 15 Gepard.

Франція

Пізно ввечері 14 травня Зеленський був у Парижі. На зустрічі з французьким колегою Еммануелем Макроном обговорювалася військова допомога та його участь у коаліції винищувачів. Також порушувалося питання підтримки вступу України до Європейського союзу та НАТО.

Як заявив Макрон, його країна забезпечить кілька батальйонів української армії десятками бронемашин та легких танків. Він уточнив, що в тому числі йдеться про важкі бронеавтомобілі AMX-10RC.

У спільній заяві за підсумками зустрічі лідери Франції та України закликали Росію вивести окупаційні війська із захопленої Запорізької АЕС в Енергодарі.

Великобританія

Уранці 15 травня президент України прибув із візитом до Лондона. Тут у нього заплановано переговори з прем'єром Ріші Сунаком.

Повідомляється, що сьогодні Сунак оголосить про передачу сотень ракет для ППО та нових ударних безпілотників із радіусом дії понад 200 км. Новий пакет оголосять лише за кілька днів після того, як було підтверджено передачу крилатих авіаційних ракет Storm Shadow. Очікується, що допомога буде доставлена найближчими місяцями.

Крім того, повідомляється, що Британія підготувала програму навчання українських пілотів на багатоцільових винищувачах F-16. Початкова льотна фаза з базовою підготовкою стартує вже цього літа. Також наголошується, що Лондон разом із іншими союзниками працює над наданням F-16 для українських Повітряних сил.

Зазначимо, візит Зеленського до Великобританії ще триває.