ППО, ракети та перші кроки до F-16. Головні підсумки європейського туру Зеленського

Серія закордонних поїздок розпочалася позаминулого тижня. Зеленський 3 травня відвідав Фінляндію, де провів зустрічі з президентом Саулі Нііністьо та прем'єрами північноєвропейських країн, а також взяв участь у саміті Nordic countries.

Сам президент назвав таку мету візиту - посилити підтримку України напередодні контрнаступу Збройних сил. Він також закликав Фінляндію поквапитися з 15-м пакетом допомоги, до якого увійде спорядження для бійців ЗСУ, оскільки це не стільки про цифри та зброю, скільки про "кількість збережених життів".

На прес-конференції з фінським президентом Зеленський оптимістично заявив, що чекає на рішення союзників про передачу бойової авіації після українського контрнаступу. Зокрема він зазначив, що хотів би отримати літаки Hornet, які стоять на озброєнні Фінляндії. Однак фінський лідер наголосив, що вони нібито надто старі.

За підсумками Nordic countries Зеленський висловив сподівання, що на червневому саміті НАТО українська сторона отримає запрошення вступити до Альянсу. Лідери Фінляндії, Данії, Ісландії, Норвегії та Швеції підписали спільний документ щодо підтримки вступу України до НАТО та Євросоюзу.

Наступного дня Зеленський вирушив до Нідерландів, де провів зустрічі з прем'єром Марком Рютте, головою бельгійського уряду Олександром де Кроо, королем Нідерландів Віллемом-Олександром і виступив із промовою у Міжнародному кримінальному суді (МКС) у Гаазі.

У Гаазі президент України заявив про необхідність запуску повноцінного трибуналу щодо розслідування військової агресії Росії. За його словами, на лаві підсудних має опинитися президент РФ Володимир Путін. Крім того, він наголосив, що війна в Україні має стати останнім великим воєнним конфліктом у світі.

На прес-конференції Зеленський зазначив, що сьогодні немає причин для того, щоб союзники не передавали Україні бойову авіацію. Марк Рютте запевнив його, що працює над цим питанням із Бельгією, Данією, Великобританією та іншими партнерами, зокрема над поставками F-16. А бельгійський прем'єр анонсував черговий пакет воєнної допомоги, але не розкрив подробиці.

Також українському президенту показали артилерію, бронетехніку та систему протиракетної оборони Patriot, які передадуть Нідерланди.

Зеленський 5 травня повернувся до України, але вже за тиждень відновив закордонні поїздки. За цей час у Києві він прийняв делегацію з американського Конгресу, а також президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн. Одним із головних підсумків візиту останньої стала заява про готовність ЄС надати близько 1 млн нарядів для артилерії калібру 155-мм і понад 1000 ракет.

Вже 13 травня він вирушив до Італії і зустрівся з президентом Серджо Матареллою, прем'єркою Джорджею Мелоні та Папою Римським Франциском.

Після переговорів з Мелоні він заявив, що обговорювалося оборонне співробітництво та посилення захисту українського неба, реалізація формули миру, повернення депортованих до Росії дітей, посилення санкцій проти РФ та наближення членства України до ЄС.

Італійська прем'єрка висловила впевненість у перемозі України, але без заяв щодо конкретної військової допомоги. Зазначимо, українська сторона розраховує на постачання системи протиракетної оборони SAMP-T від Італії та Франції. Сам Зеленський натякнув на домовленості щодо поставок зброї та засобів ППО.

На зустрічі з Папою Римським він запропонував Ватикану приєднатися до української формули миру. А в інтерв'ю журналістам підкреслив, що не потребує Франциска як посередника у переговорах з країною-агресором. Але запрошує його стати одним із лідерів у розробці плану дій щодо досягнення справедливого миру в Україні.

У ніч проти 14 травня президент прибув до Німеччини. Програма візиту заздалегідь не розкривалася з міркувань безпеки, оскільки інформація про поїздку з'явилася в ЗМІ ще за тиждень до неї.

Зеленський зустрівся з федеральним президентом Франк-Вальтером Штайнмаєром та канцлером Олафом Шольцем. За його словами, обговорювалися поставки озброєнь, зокрема західних винищувачів. Шольц пообіцяв допомагати Україні стільки, скільки буде потрібно.

