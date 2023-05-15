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Франція забезпечить декілька батальйонів ЗСУ бронемашинами та легкими танками, - Макрон

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Понеділок 15 травня 2023 02:03
Франція забезпечить декілька батальйонів ЗСУ бронемашинами та легкими танками, - Макрон Фото: Франція передасть Україні десятки бронемашин (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Франція забезпечить декілька батальйонів ЗСУ "десятками бронемашин та легких танків".

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон після зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським, передає РБК-Україна з посиланням на BFMTV.

Він зазначив, що окрім оснащення, Франція навчить українських військових користуванню цією технікою. Також Макрон уточнив, що мова йде в тому числі і про AMX-10RC.

"Готуються нові поставки, щоб на постійній основі враховувати найнагальніші та найнагальніші потреби України", - сказав Макрон.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський прилетів до Парижа. Візит до французької столиці відбувся одразу після того, як глава держави відвідав Німеччину. Детальніше про візит - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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