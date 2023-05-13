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Танки, IRIS-T й не тільки. Німеччина готує для України найбільший пакет допомоги, - ЗМІ

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Субота 13 травня 2023 09:59
Танки, IRIS-T й не тільки. Німеччина готує для України найбільший пакет допомоги, - ЗМІ Фото: Танки, IRIS-T й не тільки. Німеччина готує для України найбільший пакет допомоги (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Уряд Німеччини готує черговий пакет військової допомоги для нашої країни. Його вартість складає близько 2,7 млрд євро.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Згідно з даними видання, Україна отримає:

  • 20 бронетранспортерів Marder;
  • 30 танків Leopard 1;
  • 18 колісних гаубиць;
  • 4 системи протиповітряної оборони IRIS-T-SLM;
  • 12 пускових установок IRIS -T-SLS;
  • сотні керованих ракет для вищезгаданої системи;
  • та інше.

Зазначається, що Німеччина також хоче допомогти нашій країні у розвідці. Запланова постава до 200 розвідувальних БПЛА. Тако мова йде й про передачу 100 захищених бойових машин, які використовуються для транспортування військових на фронт, а також 100 машин логістичної підтримки.

Нова поставка повинна не лише посилити наші сухопутні війська, але й суттєво модернізувати протиповітряну оборону.

Видання додає, що пакет буде оголошено паралельно з врученням премії Карла Великого президенту України Володимиру Зеленському в неділю в Аахені, що буде символом німецької солідарності з нашою країною.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Міністерство оборони США нещодавно оголосило про виділення нового пакету допомоги Україні на 1,2 млрд доларів.

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