ПВО, ракеты и первые шаги к F-16. Главные итоги европейского тура Зеленского

Серия зарубежных поездок началась на позапрошлой неделе. Зеленский 3 мая посетил Финляндию, где провел встречи с президентом Саули Ниинисте и премьерами североевропейских стран, а также принял участие в саммите Nordic countries.

Сам президент назвал следующую цель визита - усилить поддержку Украины в преддверии контрнаступления Вооруженных сил. Он также призвал Финляндию поторопиться с 15-м пакетом помощи, в который войдет снаряжение для бойцов ВСУ, поскольку это не столько о цифрах и оружии, сколько о "количестве сохраненных жизней".

На пресс-конференции с финским президентом Зеленский оптимистично заявил, что ждет решения союзников о передаче боевой авиации после украинского контрнаступления. В частности, он отметил, что хотел бы получить самолеты Hornet, которые стоят на вооружении Финляндии. Однако финский лидер подчеркнул, что они якобы слишком старые.

По итогам Nordic countries Зеленский выразил надежду, что на июньском саммите НАТО украинская сторона получит приглашение вступить в Альянс. Лидеры Финляндии, Дании, Исландии, Норвегии и Швеции подписали совместный документ о поддержке вступления Украины в НАТО и Евросоюз.

На следующий день Зеленский отправился в Нидерланды, где провел встречи с премьером Марком Рютте, главой бельгийского правительства Александром де Кроо, королем Нидерландов Виллемом-Александром и выступил с речью в Международном уголовном суде (МУС) в Гааге.

В Гааге президент Украины заявил о необходимости запуска полноценного трибунала по расследованию военной агрессии России. По его словам, на скамье подсудимых должен оказаться президент РФ Владимир Путин. Кроме того, он подчеркнул, что война в Украина должна стать последним крупным военным конфликтом в мире.

На пресс-конференции Зеленский отметил, что на сегодня нет причин для того, чтобы союзники не передавали Украине боевую авиацию. Марк Рютте заверил его, что плотно работает над этим вопросом с Бельгией, Данией, Великобританией и другими партнерами, в частности, над поставками F-16. А бельгийский премьер анонсировал очередной пакет военной помощи, но не раскрыл подробности.

Также украинскому президенту показали артиллерию, бронетехнику и систему противоракетной обороны Patriot, которые передадут Нидерланды.

Зеленский 5 мая вернулся в Украину, но уже через неделю возобновил зарубежные поездки. За это время в Киеве он принял делегацию из американского Конгресса, а также президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Одним из главных итогов визита последней стало заявление о готовности ЕС предоставить около 1 млн cнарядов для артиллерии калибра 155-мм и более 1000 ракет.

Уже 13 мая он отправился в Италию и встретился с президентом Серджо Матареллой, премьером Джорджей Мелони и Папой Римским Франциском.

После переговоров с Мелони он заявил, что обсуждалось оборонное сотрудничество и усиление защиты украинского неба, реализация формулы мира, возвращение депортированных в Россию детей, усиление санкций против РФ и приближение членства Украины в ЕС.

Итальянский премьер выразила уверенность в победе Украины, но без заявлений о конкретной военной помощи. Отметим, украинская сторона рассчитывает на поставку системы противоракетной обороны SAMP-T от Италии и Франции. Сам Зеленский намекнул на договоренности о поставках оружия и средств ПВО.

На встрече с Папой Римским он предложил Ватикану присоединиться к украинской формуле мира. А в интервью журналистам подчеркнул, что не нуждается во Франциске как посреднике в переговорах со страной-агрессором. Но приглашает его стать одним из лидеров в разработке плана действий по достижению справедливого мира в Украине.

В ночь на 14 мая президент прибыл в Германию. Программа визита заранее не раскрывалась из соображений безопасности, поскольку информация о поездке появилась в СМИ еще за неделю до нее.

Зеленский встретился с федеральным президентом Франк-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем. По его словам, обсуждались поставки вооружений, в том числе западных истребителей. Шольц пообещал помогать Украине столько, сколько будет необходимо.

First visit since the war began: Federal President #Steinmeier received Ukrainian President @ZelenskyyUa in Berlin and discussed the current situation and the intensive cooperation between Germany and Ukraine. They last met in October in #Ukraine. @Makeiev pic.twitter.com/4YEp7czkxk