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Посередник не потрібен. Зеленський розповів, як Папа Римський може допомогти наблизити мир

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Субота 13 травня 2023 22:29
Посередник не потрібен. Зеленський розповів, як Папа Римський може допомогти наблизити мир Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Україні не потрібні посередники з агресивною Росією. Києву необхідно, щоб був розроблений план щодо миру в Україні.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію зустрічі глави держави із представниками італійських ЗМІ.

"При всій повазі до Його святості. Нам не потрібні посередники між Україною та агресором. Питання в тому, щоб розробити план дій щодо справедливого миру в Україні. І ось тут ми запрошуємо Ватикан як одного з лідерів до цього формату (мова про формулу миру - ред.)", - заявив він.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський прибув із візитом до Риму. Докладніше про його візит – читайте у матеріалі РБК-Україна.

Зокрема, президент провів зустріч із Папою Франциском, яка тривала близько 40 хвилин.

10 квітня Папа Римський Франциск заявив, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, щоб спробувати покласти край конфлікту між Росією та Україною.

Таку заяву понтифік зробив після свого візиту до Будапешта, де зустрівся з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном та митрополитом Іларіоном, представником російської православної церкви у Будапешті.

Однак пізніше в Офісі президента заявили, що Україні нічого не відомо про миротворчу місію Ватикану, про яку говорив Папа Римський Франциск. Влада країни не дала згоди на такі ініціативи.

При цьому радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що немає жодної секретної місії Ватикану після закінчення війни.

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