Зеленський пояснив причину свого візиту до Фінляндії
Президент Володимир Зеленський прибув з візитом до Фінляндії з метою посилення підтримки України напередодні контрнаступу ЗСУ.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова президента Володимира Зеленського під час спільної пресконференції із фінським колегою Саулі Нііністьо.
"Чому Фінляндія? По-перше, ми партнери. По-друге, в нас сьогодні буде потужний саміт Nordic countris. Він дуже важливий, це посилення безпеки регіонів, безпеки на нашій території, посилення наших можливостей, щоб захистити себе, посилення нас на полі бою. Я буду відвертий з вами. 15 пакетів, це не цифри, не кількість зброї, а кількість збережених життів", - заявив президента.
За словами Володимира Зеленського, він прибув до Фінляндії, аби дружні країни підтримали Україну ще більш потужніше напередодні контрнаступу ЗСУ.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент України, сьогодні 3 травня, прибув з офіційним візитом до Фінляндії. Після зустрічі із фінським колегою, Володимир Зеленський візьме участь у саміті Україна - Північна Європа.
Агентство розкриває усі подробиці візиту президента до Фінляндії в режимі онлайн.
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