Зеленський пояснив причину свого візиту до Фінляндії

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова президента Володимира Зеленського під час спільної пресконференції із фінським колегою Саулі Нііністьо.

"Чому Фінляндія? По-перше, ми партнери. По-друге, в нас сьогодні буде потужний саміт Nordic countris. Він дуже важливий, це посилення безпеки регіонів, безпеки на нашій території, посилення наших можливостей, щоб захистити себе, посилення нас на полі бою. Я буду відвертий з вами. 15 пакетів, це не цифри, не кількість зброї, а кількість збережених життів", - заявив президента.

За словами Володимира Зеленського, він прибув до Фінляндії, аби дружні країни підтримали Україну ще більш потужніше напередодні контрнаступу ЗСУ.