Зеленський підбив підсумки візиту в Італію: домовилися про зброю та ППО

Україна та Італія домовилися сьогодні про нові постачання зброї та ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського.

"Є хороші речі, які зробимо разом для захисту неба. Є хороші речі, які зробимо разом для захисту на землі. Домовились про зброю і ППО. Є сьогодні й спільна декларація з Італією: всі важливі речі – Євросоюз, Італія підтримала початок переговорів у 23-му році, правильні і вчасні сигнали щодо НАТО", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що Італія продовжить підтримку України - настільки, наскільки потрібно, щоб вистояти, захистити людей і територію.

Також, Зеленський зустрівся із Папою Римським Франциском і запропонував йому доєднатись до української "формули миру".

"Це була розмова, яка дійсно може вплинути на історію, дійсно може допомогти зупинити зло агресії. Я розказав про злочини, які скоїли російські окупанти проти наших людей, про депортацію українських дітей… Попросив Його Святість допомогти повернути наших дітей додому – в Україну", - зазначив президент.

Раніше ми писали, Зеленський розповів, як Папа Римський може допомогти наблизити мир.

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