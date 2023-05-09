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ЄС готовий надати Україні 1 млн снарядів для артилерії, - Зеленський

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Вівторок 09 травня 2023 13:42
ЄС готовий надати Україні 1 млн снарядів для артилерії, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Європейський Союз готовий надати Україні мільйон снарядів для артилерії для боротьби проти російської агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського на брифінгу з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Україна щодня демонструє ефективність нашого захисту проти російської агресії. Кожна збита ракета терористів, кожен успіх наших воїнів у відбитті російських штурмів - це докази того, що ми можемо перемогти цього агресора", - сказав він.

При цьому президент підкреслив важливість пропорційності можливостей України тим можливостям, які є у Росії.

"У цьому контексті сьогодні подякував Урсулі за готовність Євросоюзу надати Україні вкрай необхідні боєприпаси, один мільйон снарядів для артилерії", - сказав Зеленський.

Він також зазначив, що, серед іншого, обговорив з фон дер Ляєн питання швидкості закупівлі та постачання цих боєприпасів, адже вони потрібні на передовій.

Нагадаємо, 5 травня Рада ЄС остаточно затвердила виділення 1 млрд євро на закупівлю боєприпасів для України.

У Європейському парламенті виступають за прискорення прийняття акту про снаряди для України.

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