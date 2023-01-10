Потужний штурм Соледара та російський обстріл ринку під Куп’янськом: новини за 9 січня

Російські війська розпочали потужний штурм Соледара (Донецька область) після того, як їм не вдалося окупувати місто. А внаслідок обстрілу ринку у селищі Шевченкове (Харківська область) загинули дві особи, ще чотири отримали поранення.

Війна Росії проти України: останні новини

Після провальної спроби окупації. Росіяни розпочали потужний штурм Соледара

Російські війська розпочали потужний штурм Соледара (Донецька область) після того, як їм не вдалося окупувати місто.

"Після невдалої спроби захопити Соледар і відступу ворог провів перегрупування, відновив втрати, перекинув додатково штурмові загони, змінив тактику та розпочав потужний штурм", - розповіла заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, зараз окупанти задіяли велику кількість штурмових груп, які сформовані з найкращих резервів "вагнерівців".

"Ворог наступає буквально по трупах своїх солдатів, масовано застосовує артилерію, системи залпового вогню та міномети, накриваючи вогнем навіть власних бійців. Наші захисники мужньо захищають кожен метр рідної землі. Жорстокі бої продовжуються прямо в ці хвилини", - додала заступник міністра оборони.

Росіяни обстріляли ринок у селищі Шевченкове: є загиблі

Близько 9:10 окупанти завдали ракетний удар по смт Шевченкове Куп‘янського району. Ворожа ракета влучила на територію місцевого ринку.

"Загинули дві жінки. Ще троє жінок та 10-річна дівчинка отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, ворог обстріляв населений пункт з території Бєлгородської області РФ.

У НАТО оцінили можливість постачання важких танків Україні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг не відкидає можливості поставок країнами-членами Альянсу важких танків Україні.

Відповідаючи на запитання журналіста, чи Україна може отримати американські танки Abrams або німецькі Leopard, Столтенберг сказав: "Не виключаю. Але й обіцяти нічого не буду".

Також, за словами генсека НАТО, війна в Україні повинна завершитися за столом переговорів, проте до цього моменту пройде чимало часу. І протягом періоду бойових дій Захід має підтримувати Україну зброєю.

При цьому Столтенберг вважає, що союзники мають і надалі збільшувати військову допомогу Києву.

"Я бачу необхідність збільшення амбіцій. Ми повинні зробити більше", - заявив він.

ЄСПЛ виніс рішення у справі про окупацію Донбасу: коли його оголосять

Європейський суд з прав людини виніс рішення у першій справі про окупацію Росією території України. Планується, що рішення оголосять 25 січня.

"Справа "Україна та Нідерланди проти Росії" за заявами №№ 8019/16, 43800/14, 28525/20 стосується адміністративної практики порушень Росією прав людини на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей з 2014 року, у тому числі і збиття малайзійського боїнга МН17 у 2014 році", - нагадала уповноважена у справах ЄСПЛ Маргарита Сокоренко.

За її словами, рішення оголосять 25 січня.

Вдарить по ядерній галузі. Шмигаль назвав очікування від 10-го пакету санкцій ЄС проти Росії

Україна продовжує активно працювати з європейськими партнерами у боротьбі з Росією. Та очікує санкцій проти ядерної галузі в 10-му пакеті обмежень ЄС.

Під час зустрічі Дениса Шмигаля з виконавчим віцепрезидентом Єврокомісії Франсом Тіммермансом сторони обговорили:

демілітаризацію Запорізької АЕС;

постачання електрообладнання;

можливості імпорту електроенергії з ЄС;

санкції проти Росії.

В уряді Німеччини поки що не планують постачати танки Leopard 2 в Україну

Наразі Німеччина не має планів щодо відправлення танків Leopard 2 до України, заявив представник німецького уряду.

Тим часом віце-президенти німецького Бундестагу виступили за постачання німецьких основних бойових танків Leopard після обіцянки Німеччини поставити Україні бойові машини піхоти Marder.

Стало відомо, чи отримуватимуть українці повістки у "Дії"

Уряд прийняв постанову, згідно з якою в додатку "Дія" повинен з'явитися електронний військовий квиток. У Мінцифри пояснили, чи будуть надсилати українцям повістки.

За словами керівника із розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислава Баніка, після ухваленої Кабміном постанови у ЗМІ продовжують писати, що в "Дії" з'являться повістки.

"Але не варто турбуватися. Ні ця постанова, ні якась інша не передбачає надходження повісток через "Дію". У нашому плані роботи поки що немає таких завдань", - зазначив представник міністерства.

Швеція підтвердила проведення саміту Україна-ЄС в Києві

Постійний представник Швеції при ЄС Ларс Даніельссон підтвердив, що саміт Україна-Євросоюз відбудеться 3 лютого у Києві.

Раніше в Офісі президента України повідомляли, що президент України Володимир Зеленський вперше цьогоріч переговорив телефоном з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. І одним з питань, які обговорювали лідери, була підготовка до проведення чергового саміту Україна-ЄС.

Україна хоче стати європейським хабом "зеленої" енергетики, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна в межах відновлення своєї енергетичної системи після війни буде прагнути стати хабом "зеленої" енергетики для Європейського союзу.

"Ми вже маємо визначитися, якою повинна бути генерація в Україні, якою повинна бути незалежна енергогенерація у Європі в майбутньому. Бо в цій війні ми переможемо, але сусідство з Росією залишиться. І тому Європейський союз має бути незалежним від будь-яких рішень РФ. Тут ми бачимо себе як надійного партнера у "зеленій" енергетиці", - зазначив глава держави.

Прогноз погоди на сьогодні

У вівторок-середу, 10-11 січня в Україні буде також вирувати сильний вітер, місцями варто очікувати дощ та сніг. Потепління в Україну прийде вже з 13 січня.