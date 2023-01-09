Після провальної спроби окупації. Росіяни розпочали потужний штурм Соледара, - Маляр

Російські війська розпочали потужний штурм Соледара (Донецька область) після того, як їм не вдалося окупувати місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра оборони України Ганну Маляр у Telegram .

"Ворог наступає буквально по трупах своїх солдатів, масовано застосовує артилерію, системи залпового вогню та міномети, накриваючи вогнем навіть власних бійців. Наші захисники мужньо захищають кожен метр рідної землі. Жорстокі бої продовжуються прямо в ці хвилини", - додала заступник міністра оборони.

За її словами, зараз окупанти задіяли велику кількість штурмових груп, які сформовані з найкращих резервів "вагнерівців".

"Після невдалої спроби захопити Соледар і відступ ворог провів перегрупування, відновив втрати, перекинув додатково штурмові загони, змінив тактику та розпочав потужний штурм", - розповіла Маляр.

Нагадаємо, раніше спікер Східного угруповання військ Сергій Череватий розповів, чому росіяни перейшли з Бахмута на Соледар.

Також ми писали, що сьогодні, 9 січня, керівник ОП Андрій Єрмак запевняв, що Бахмут та Соледар продовжують триматися на тлі постійних атак росіян.

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