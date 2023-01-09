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ЄСПЛ виніс рішення у справі про окупацію Донбасу: коли його оголосять

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Страсбург, Понеділок 09 січня 2023 12:51
ЄСПЛ виніс рішення у справі про окупацію Донбасу: коли його оголосять Фото: ЄСПЛ оголосить рішення у справі про окупацію Донбасу 25 січня (osce usmission gov)
Автор: Наталія Юрченко

Європейський суд з прав людини виніс рішення у першій справі про окупацію Росією території України. Планується, що рішення оголосять 25 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноважену у справах ЄСПЛ Маргариту Сокоренко в Facebook.

"Справа "Україна та Нідерланди проти Росії" за заявами №№ 8019/16, 43800/14, 28525/20 стосується адміністративної практики порушень Росією прав людини на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей з 2014 року, у тому числі і збиття Малайзійського боїнга МН17 у 2014 році", - нагадала Сокоренко.

За її словами, рішення у так званій справі по Донбасу, першій справі щодо захоплення РФ східної частини України у 2014 році, коли Росія фактично розпочала війну, оголосять 25 січня.

"Як юрист, що веде цю справу з 2014 року та знаю скільки зусиль було покладено в цю справу, яку доказову базу Україна подала і які аргументи були у Росії у відповідь - можу сказати - ЄСПЛ перейде до розгляду справи по суті", - зазначила вона.

Нагадаємо, Україна розпочала справу щодо окупації Донбасу у квітні 2014 року. Сам процес став безпрецедентним.

У червня ЄСПЛ прийняв новий позов України проти Росії про масові злочини, скоєні після 24 лютого.

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