На окупованих територіях України росіяни можуть мобілізувати випускників шкіл

На окупованих територіях України випускників шкіл змушують стати на "обов’язковий військовий облік", аби потім їх можна було мобілізувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Центру національного спротиву.

"Наразі прийняття на так званий військовий облік в окупаційних військкоматах відбувається на ТОТ Луганської та Донецької областей", - йдеться у повідомленні.

Дітей 2005-2006 років народження змушують стати на "обов’язковий військовий облік". За інформацією підпілля, окупанти формують списки тих, кого можна мобілізувати відразу після випуску зі школи. Перш за все тих, хто досягає повноліття у 2023 році.

У Центрі національного спротиву закликають батьків школярів за можливості покинути окуповані території та вивезти своїх дітей на безпечну територію.