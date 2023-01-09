В уряді Німеччини поки що не планують постачати танки Leopard 2 в Україну

Фото: Німеччина не має планів з відправки танків Leopard 2 в Україну (Getty Images)

Наразі Німеччина не має планів щодо відправлення танків Leopard 2 до України, заявив представник уряду на брифінгу в понеділок, 9 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Минулого тижня Німеччина погодилася поставити Україні близько 40 бронетранспортерів Marder . Водночас, США заявили, що мають намір поставити Україні бойові машини піхоти Bradley. Віце-президенти німецького Бундестагу виступили за постачання німецьких основних бойових танків Leopard після обіцянки Німеччини поставити Україні бойові машини піхоти Marder. Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек 8 січня заявив, що не відкидає постачання танків Leopard для підтримки українських військових сил у майбутньому.