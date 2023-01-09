Вдарить по ядерній галузі. Шмигаль назвав очікування від 10-го пакету санкцій ЄС проти Росії

Україна продовжує активно працювати з європейськими партнерами у боротьбі з Росією. Очікує санкцій проти ядерної галузі ворога в 10-му пакеті обмежень ЄС.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Під час зустрічі Дениса Шмигаля з виконавчим віцепрезидентом Єврокомісії Франсом Тіммермансом сторони обговорили:

демілітаризацію Запорізької АЕС;

постачання електрообладнання;

можливості імпорту електроенергії з ЄС;

санкції проти Росії.

"Розраховуємо, що 10-й пакет міститиме обмеження проти ядерної галузі Росії, зокрема "Росатома". Агресор має бути покараний за атаки на енергетику України та злочини проти екології", - пише Шмигаль.

За словами прем'єра, сторони також обговорили й післявоєнне відновлення України, яке повинно відбуватись на основі принципів зеленого курсу.

"Україна має значний потенціал у сфері альтернативної енергетики, що допоможе Європі швидше відмовитися від російських викопних ресурсів", - додав прем'єр.