Вдарить по ядерній галузі. Шмигаль назвав очікування від 10-го пакету санкцій ЄС проти Росії
Україна продовжує активно працювати з європейськими партнерами у боротьбі з Росією. Очікує санкцій проти ядерної галузі ворога в 10-му пакеті обмежень ЄС.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
Під час зустрічі Дениса Шмигаля з виконавчим віцепрезидентом Єврокомісії Франсом Тіммермансом сторони обговорили:
- демілітаризацію Запорізької АЕС;
- постачання електрообладнання;
- можливості імпорту електроенергії з ЄС;
- санкції проти Росії.
"Розраховуємо, що 10-й пакет міститиме обмеження проти ядерної галузі Росії, зокрема "Росатома". Агресор має бути покараний за атаки на енергетику України та злочини проти екології", - пише Шмигаль.
За словами прем'єра, сторони також обговорили й післявоєнне відновлення України, яке повинно відбуватись на основі принципів зеленого курсу.
"Україна має значний потенціал у сфері альтернативної енергетики, що допоможе Європі швидше відмовитися від російських викопних ресурсів", - додав прем'єр.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної, в ЄС вже протягом наступних пів року може з'явитися юридична база для рішення щодо конфіскації заморожених активів Росії.
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