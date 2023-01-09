В окупованому Старобільську "поліцейські" почали звільнятись з роботи: в чому причина

Фото: В окупованому Старобільську "поліцейські" почали звільнятись з роботи (GettyImages)

В окупованому Старобільську (Луганська область) так звані "поліцейські" почали писати заяви на звільнення. Цьому посприяли дії українських партизанів в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Центру національного спротиву.

"Активна робота партизан, які допомагають ЗСУ ефективно працювати по ворожих цілях, змушує колаборантів звільнитися зі служби на окупантів", - йдеться у повідомленні. У Центрі зазначають, що звільняються зі служби в окупаційних репресивних органах саме правоохоронці, які зрадили присязі українському народові.