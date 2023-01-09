В окупованому Старобільську "поліцейські" почали звільнятись з роботи: в чому причина
В окупованому Старобільську (Луганська область) так звані "поліцейські" почали писати заяви на звільнення. Цьому посприяли дії українських партизанів в регіоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Центру національного спротиву.
"Активна робота партизан, які допомагають ЗСУ ефективно працювати по ворожих цілях, змушує колаборантів звільнитися зі служби на окупантів", - йдеться у повідомленні.
У Центрі зазначають, що звільняються зі служби в окупаційних репресивних органах саме правоохоронці, які зрадили присязі українському народові.
Нагадаємо, що у Луганській області підірвали залізничні колії, якими росіяни перевозили техніку.
Після деокупації Старобільська Луганської області українська зброя зможе діставати до будь-якої дороги, якою постачається армія РФ.
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