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В окупованому Старобільську "поліцейські" почали звільнятись з роботи: в чому причина

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Старобільськ, Понеділок 09 січня 2023 16:28
В окупованому Старобільську "поліцейські" почали звільнятись з роботи: в чому причина Фото: В окупованому Старобільську "поліцейські" почали звільнятись з роботи (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

В окупованому Старобільську (Луганська область) так звані "поліцейські" почали писати заяви на звільнення. Цьому посприяли дії українських партизанів в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Центру національного спротиву.

"Активна робота партизан, які допомагають ЗСУ ефективно працювати по ворожих цілях, змушує колаборантів звільнитися зі служби на окупантів", - йдеться у повідомленні.

У Центрі зазначають, що звільняються зі служби в окупаційних репресивних органах саме правоохоронці, які зрадили присязі українському народові.

Нагадаємо, що у Луганській області підірвали залізничні колії, якими росіяни перевозили техніку.

Після деокупації Старобільська Луганської області українська зброя зможе діставати до будь-якої дороги, якою постачається армія РФ.

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