Окупанти продовжують обстрілювати прифронтові міста України: є руйнування та поранені

Російські війська минулої доби вдарили по кількох містах України. Зокрема під обстріл потрапили Запорізька, Харківська, Миколаївська, Херсонська та Сумська області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані місцевих адміністрацій.

Запорізька область

Протягом минулої доби ворог не припиняв обстрілювати цивільну інфраструктуру обласного центру. Як уточнив мер Запоріжжя Анатолій Куртєв у Telegram, всього правоохоронці отримали 6 повідомлень про руйнування будинків мешканців Запорізького, Пологівського та Василівського районів.

Крім того, противник обстріляв позиції українських військ у районах Дорожнянків, Чарівного, Білогір'я, Малих Щербаків, Степового та Кам'янського.

Харківська область

За добу росіяни вели вогонь населеними пунктами Чугуївського та Куп'янського районів. Зокрема, під вогнем опинилися Куп'янськ, Вовчанськ, Дворічна, Стариця, Мілове, Первомайське та інші населені пункти області.

У Куп'янську окупанти пошкодили господарські споруди, внаслідок чого спалахнула пожежа. При цьому у селі Вовчанські Хутори Чугуївського району через обстріл зруйновано приватний житловий будинок.

За даними Харківської ОВА, внаслідок вчорашніх атак жертв та постраждалих немає.

При цьому 9 січня вранці окупанти знову обстріляли Харківську область. Ракетами С-300 ворог ударив по ринку у селі Шевченкове у Куп'янському районі. Інформація про постраждалих та жертв уточнюється. На місці працюю екстрені служби.

За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок ракетного удару по Шевченковому постраждали 7 мирних жителів, серед них 13-річна дівчинка.

Миколаївська область

У регіоні доба пройшла без масованих обстрілів, пише голова Миколаївської ОВ Віталій Кім у Telegram. Проте вчора після полудня росіяни завдали артилерійського удару по акваторії Очаківської громади. Обійшлося без постраждалих.

В інших районах області день та ніч пройшли відносно спокійно.

Херсонська область

За інформацією голови Херсонської обласної військової адміністрації Ярослава Янушевича, за добу загарбники 77 разів обстріляли регіон. Тільки по Херсону ворог завдав 21 удару. Снаряди окупантів потрапили у приватні та багатоквартирні будинки.

Минулої доби в Херсонській області внаслідок ворожих атак поранення отримали троє людей.

Сумська область

Під вогонь росіян потрапили три громади. Вчора після 21:00 ворог обстріляв Середино-Будську громаду із ствольної артилерії 20 "прильотів", із САУ - стільки ж.

Також близько півночі окупанти вдарили по Зноб-Новгородській громаді. Було 17 "прильотів" із САУ.

Вранці 9 січня після 7 години ранку ворог обстріляв Есманьську громаду з артилерії. Там зафіксували 6 "прильотів".

Постраждалих внаслідок обстрілу немає.