ua ru
Пн, 09 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

На російському аеродромі "Енгельс-2" зменшилася кількість боєздатних літаків (фото)

Новость на русском →
Росія, Понеділок 09 січня 2023 18:22
На російському аеродромі "Енгельс-2" зменшилася кількість боєздатних літаків (фото) Фото: російська авіабаза в Енгельсі (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

На російському військовому аеродромі "Енгельс-2" зменшилася кількість боєздатних літаків та з'явились захисні бар'єри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на програму журналістських розслідувань "Схеми".

Супутникові знімки Planet Labs за 7 січня, які опублікували "Схеми", свідчать про зменшення кількості боєздатних бомбардувальників на аеродромі стратегічної авіації РФ "Енгельс-2" у Саратовській області. Усього їх залишилось шість: чотири Ту-95 та два Ту-160.

У грудні минулого року на цій базі було близько двох десятків літаків.

Зазначено, що стратегічні бомбардувальники Ту-95 та Ту-160 Росія активно залучає для запусків ракет по Україні в повномасштабній війні.

Також повідомляється, що станом на 7 січня на аеродромі також стоїть напіврозібраний Ту-95, транспортний літак моделі ІЛ-76 або ІЛ-78 та пасажирський літак Ту-154.

Орім того, супутник Planet Labs зафіксував, що поряд зі злітною смугою у східній частині аеродрому з’явились захисні бар’єри. За словами військових експертів, вони можуть слугувати захистом від уламків від ймовірних вибухових пристроїв.

Нагадаємо, у ніч проти 26 грудня на стратегічному аеродромі в російському Енгельсі прогриміли два вибухи. Там спрацювала система оповіщення.

Також раніше ми писали, що Росія змушена була перекинути далеку авіацію з Енгельса на Далекий схід. Це дуже ускладнить ракетні атаки на Україну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна Росії проти України
NEWS
Британія розглядає можливість постачання Україні танків Challenger 2, - Sky News
Британія розглядає можливість постачання Україні танків Challenger 2, - Sky News
DAILY
Суд для Путіна. Як покарати диктатора за війну в Україні та розпочати трибунал щодо Росії
Юлія Акимовакоресподент Суд для Путіна. Як покарати диктатора за війну в Україні та розпочати трибунал щодо Росії