Росіяни почали "націоналізацію" підприємств в окупованій частині Херсонської області

В одному з населених пунктів окупованої частини Херсонської області росіяни почали "націоналізацію" приватних підприємств.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"За наявною інформацією, в населеному пункті Нижні Сірогози Херсонської області, так звана прокуратура окупаційної влади з 9 січня поточного року розпочала роботу з так званої “націоналізації” місцевих підприємств", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно у Херсонській області на міні, залишеній росіянами, підірвався місцевий житель.

Також начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла про ситуацію навколо звільнення Кінбурнської коси.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.