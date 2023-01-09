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Росіяни почали "націоналізацію" підприємств в окупованій частині Херсонської області

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Понеділок 09 січня 2023 18:29
Росіяни почали "націоналізацію" підприємств в окупованій частині Херсонської області Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В одному з населених пунктів окупованої частини Херсонської області росіяни почали "націоналізацію" приватних підприємств.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"За наявною інформацією, в населеному пункті Нижні Сірогози Херсонської області, так звана прокуратура окупаційної влади з 9 січня поточного року розпочала роботу з так званої “націоналізації” місцевих підприємств", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно у Херсонській області на міні, залишеній росіянами, підірвався місцевий житель.

Також начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла про ситуацію навколо звільнення Кінбурнської коси.

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