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Поблизу Соледара зникли британські волонтери

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Україна, Понеділок 09 січня 2023 16:10
Поблизу Соледара зникли британські волонтери Фото: Поблизу Соледара зникли британські волонтери (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Поблизу Соледара (Донецька область) зникли двоє британських волонтерів, які відправились у місто ще 6 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУНП в Донецькій області.

Правоохоронці зазначають, що з Краматорська у Соледар виїхали двоє волонтерів з Британії. Зв’язок з Ендрю Бегшо та Крістофером Перрі втратився, тому поліція здійснює слідчо-оперативні заходи щодо встановлення місцезнаходження зниклих.

"Якщо ви бачили зниклих громадян або маєте будь-яку інформацію про них, просимо повідомити до поліції", - йдеться у повідомленні.

За вказаним фактом було відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, що російські окупанти сконцентрували більше своїх підрозділів на Бахмутському напрямку та системніше тиснуть на оборону українських військ, зокрема й у Соледарі.

Нещодавно росіяни заявили, що нібито "взяли" Соледар. Проте наші бійці та керівництво спростовують ці заяви, зазначаючи, що ситуація на цьому напрямку дійсно важка.

У ЗСУ також пояснювали, як морози можуть вплинути на бої за Соледар.

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