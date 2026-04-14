Посилки без черг і графіків: де запрацювали поштомати "Укрпошти" і як оновили застосунок

"Укрпошта" запустила в роботу перші поштомати. Тим часом в оновленому застосунку з'явилися додаткові інструменти для швидкого керування відправленнями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію прес-служби акціонерного товариства.

Де саме та скільки поштоматів запрацювало

Українцям розповіли, що 14 квітня 2026 року перші 70 поштоматів запрацювали в Києві.

"Укрпошта" запустила доставку в поштомати без жодних доплат за зручність", - уточнили у компанії.

Повідомляється, що впродовж перших тижнів сервіс доступний для передплачених посилок (зберігання - до 7 днів).

"Але вже до кінця квітня запрацює оплата в додатку, що дозволить розраховуватися за доставку безпосередньо під час отримання", - додали в "Укрпошті".

Скільки коштує доставка в поштомат

"Ключове для клієнта - доставка в поштомат коштує стільки ж, скільки й доставка у відділення", - повідомили у компанії.

Отже, більш зручний формат отримання - не означає вищу ціну.

"Важливо, що тарифи на доставку до відділення, поштомата, а невдовзі й до точки видачі - будуть однаковими. Клієнт сам обиратиме, де забирати посилку, за найдоступнішими цінами і без переплат", - зауважив генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський.

Як можна отримати посилку в поштоматі

Згідно з інформацією компанії, отримати посилку можна не лише через застосунок, але й за кодом із SMS.

"Що дозволяє користуватися сервісом навіть без смартфона чи стабільного інтернету", - пояснили громадянам.

Уточнюється, що це - особливо важливо в умовах війни, "коли доступ до цифрових послуг може бути обмеженим".

"Тепер клієнти компанії можуть забирати посилки без черг у будь-який час", - додали в "Укрпошті".

Де ще й коли з'являться поштомати "Укрпошти"

Українцям розповіли, що впродовж квітня 2026 року ще 30 поштоматів з'являться в місті Одеса.

Тим часом до кінця року мережа має розширитися до 1000 поштоматів по всій країні.

"Ми знаємо, що наші поштомати дуже чекали, тому будемо максимально швидко розширювати їхню мережу", - наголосив Смілянський.

"Укрпошта" запустила доставку в поштомати й оновила застосунок (інфографіка: facebook.com/ukrposhta)

Що змінилось у застосунку "Укрпошти"

"Разом із запуском поштоматів "Укрпошта" розширила можливості застосунку "Укрпошта 2.0", - повідомили у компанії.

Йдеться про те, що відтепер у ньому можна (без дзвінків у контакт-центр та зайвої бюрократії):

переадресувати відправлення на інше відділення, адресу або поштомат;

відредагувати дані одержувача;

продовжити термін зберігання;

дистанційно керувати поверненням посилки.

"Запускаємо нові можливості, які зроблять користування "Укрпоштою" ще простішим (у тестовому режимі)", - уточнили у прес-службі у Facebook.

Чи потрібно платити за переадресацію посилки

Згідно з інформацією "Укрпошти", переадресація до моменту прибуття посилки на відділення - безкоштовна.

"Після того, як посилка доставлена на відділення її також можна переадресувати - за відповідним тарифом", - пояснили громадянам.

Смілянський підтвердив, що "у застосунку, без витрати часу та черг, можна буде дистанційно в будь-який час керувати своїми відправленнями".

"Фактично "Укрпошта" поєднала в одному запуску запит на отримання посилок без черг та можливість повного дистанційного контролю над ними - без переплат за комфорт і зайвих дій", - підсумували у прес-службі компанії.