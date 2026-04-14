Посылки без очередей и графиков: где заработали почтоматы "Укрпочты" и как обновили приложение

"Укрпочта" запустила в работу первые почтоматы. Тем временем в обновленном приложении появились дополнительные инструменты для быстрого управления отправлениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы акционерного общества.

Где именно и сколько почтоматов заработало

Украинцам рассказали, что 14 апреля 2026 года первые 70 почтоматов заработали в Киеве.

"Укрпочта" запустила доставку в почтоматы без доплат за удобство", - уточнили в компании.

Сообщается, что в течение первых недель сервис доступен для предоплаченных посылок (хранение - до 7 дней).

"Но уже до конца апреля заработает оплата в приложении, что позволит рассчитываться за доставку непосредственно при получении", - добавили в "Укрпочте".

Сколько стоит доставка в почтомат

"Ключевое для клиента - доставка в почтомат стоит столько же, сколько и доставка в отделение", - сообщили в компании.

Следовательно, более удобный формат получения - не означает более высокую цену.

"Важно, что тарифы на доставку в отделение, почтомат, а вскоре и в точку выдачи - будут одинаковыми. Клиент сам будет выбирать, где забирать посылку, по самым доступным ценам и без переплат", - отметил генеральный директор АО "Укрпочта" Игорь Смелянский.

Как можно получить посылку в почтомате

Согласно информации компании, получить посылку можно не только через приложение, но и по коду из SMS.

"Что позволяет пользоваться сервисом даже без смартфона или стабильного интернета", - объяснили гражданам.

Уточняется, что это - особенно важно в условиях войны, "когда доступ к цифровым услугам может быть ограничен".

"Теперь клиенты компании могут забирать посылки без очередей в любое время", - добавили в "Укрпочте".

Где еще и когда появятся почтоматы "Укрпочты"

Украинцам рассказали, что в течение апреля 2026 года еще 30 почтоматов появятся в городе Одесса.

Между тем до конца года сеть должна расшириться до 1000 почтоматов по всей стране.

"Мы знаем, что наши почтоматы очень ждали, поэтому будем максимально быстро расширять их сеть", - подчеркнул Смелянский.

"Укрпочта" запустила доставку в почтоматы и обновила приложение

Что изменилось в приложении "Укрпочты"

"Вместе с запуском почтоматов "Укрпочта" расширила возможности приложения "Укрпочта 2.0", - сообщили в компании.

Речь о том, что отныне в нем можно (без звонков в контакт-центр и лишней бюрократии):

переадресовать отправление на другое отделение, адрес или почтомат;

отредактировать данные получателя;

продлить срок хранения;

дистанционно управлять возвратом посылки.

"Запускаем новые возможности, которые сделают пользование "Укрпочтой" еще проще (в тестовом режиме)", - уточнили в пресс-службе в Facebook.

Нужно ли платить за переадресацию посылки

Согласно информации "Укрпочты", переадресация до момента прибытия посылки на отделение - бесплатная.

"После того, как посылка доставлена на отделение ее также можно переадресовать - по соответствующему тарифу", - объяснили гражданам.

Смелянский подтвердил, что "в приложении, без затрат времени и очередей, можно будет дистанционно в любое время управлять своими отправлениями".

"Фактически "Укрпочта" соединила в одном запуске запрос на получение посылок без очередей и возможность полного дистанционного контроля над ними - без переплат за комфорт и лишних действий", - подытожили в пресс-службе компании.