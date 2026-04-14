ua en ru
Вт, 14 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Изменения

Посылки без очередей и графиков: где заработали почтоматы "Укрпочты" и как обновили приложение

16:10 14.04.2026 Вт
3 мин
Изменить маршрут доставки или получателя можно теперь "в несколько кликов"
aimg Ирина Костенко
Посылки без очередей и графиков: где заработали почтоматы "Укрпочты" и как обновили приложение Первые почтоматы "Укрпочты" уже заработали (фото иллюстративное: facebook.com/igor.smelyansky)

"Укрпочта" запустила в работу первые почтоматы. Тем временем в обновленном приложении появились дополнительные инструменты для быстрого управления отправлениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы акционерного общества.

Где именно и сколько почтоматов заработало

Украинцам рассказали, что 14 апреля 2026 года первые 70 почтоматов заработали в Киеве.

"Укрпочта" запустила доставку в почтоматы без доплат за удобство", - уточнили в компании.

Сообщается, что в течение первых недель сервис доступен для предоплаченных посылок (хранение - до 7 дней).

"Но уже до конца апреля заработает оплата в приложении, что позволит рассчитываться за доставку непосредственно при получении", - добавили в "Укрпочте".

Сколько стоит доставка в почтомат

"Ключевое для клиента - доставка в почтомат стоит столько же, сколько и доставка в отделение", - сообщили в компании.

Следовательно, более удобный формат получения - не означает более высокую цену.

"Важно, что тарифы на доставку в отделение, почтомат, а вскоре и в точку выдачи - будут одинаковыми. Клиент сам будет выбирать, где забирать посылку, по самым доступным ценам и без переплат", - отметил генеральный директор АО "Укрпочта" Игорь Смелянский.

Как можно получить посылку в почтомате

Согласно информации компании, получить посылку можно не только через приложение, но и по коду из SMS.

"Что позволяет пользоваться сервисом даже без смартфона или стабильного интернета", - объяснили гражданам.

Уточняется, что это - особенно важно в условиях войны, "когда доступ к цифровым услугам может быть ограничен".

"Теперь клиенты компании могут забирать посылки без очередей в любое время", - добавили в "Укрпочте".

Где еще и когда появятся почтоматы "Укрпочты"

Украинцам рассказали, что в течение апреля 2026 года еще 30 почтоматов появятся в городе Одесса.

Между тем до конца года сеть должна расшириться до 1000 почтоматов по всей стране.

"Мы знаем, что наши почтоматы очень ждали, поэтому будем максимально быстро расширять их сеть", - подчеркнул Смелянский.

Посылки без очередей и графиков: где заработали почтоматы &quot;Укрпочты&quot; и как обновили приложение"Укрпочта" запустила доставку в почтоматы и обновила приложение (инфографика: facebook.com/ukrposhta)

Что изменилось в приложении "Укрпочты"

"Вместе с запуском почтоматов "Укрпочта" расширила возможности приложения "Укрпочта 2.0", - сообщили в компании.

Речь о том, что отныне в нем можно (без звонков в контакт-центр и лишней бюрократии):

  • переадресовать отправление на другое отделение, адрес или почтомат;
  • отредактировать данные получателя;
  • продлить срок хранения;
  • дистанционно управлять возвратом посылки.

"Запускаем новые возможности, которые сделают пользование "Укрпочтой" еще проще (в тестовом режиме)", - уточнили в пресс-службе в Facebook.

Нужно ли платить за переадресацию посылки

Согласно информации "Укрпочты", переадресация до момента прибытия посылки на отделение - бесплатная.

"После того, как посылка доставлена на отделение ее также можно переадресовать - по соответствующему тарифу", - объяснили гражданам.

Смелянский подтвердил, что "в приложении, без затрат времени и очередей, можно будет дистанционно в любое время управлять своими отправлениями".

"Фактически "Укрпочта" соединила в одном запуске запрос на получение посылок без очередей и возможность полного дистанционного контроля над ними - без переплат за комфорт и лишних действий", - подытожили в пресс-службе компании.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Киев Одесса Интернет посилки послуги Укрпочта Документы Приложение Приложение
Новости
РФ ударила ракетой по Днепру: есть раненые и погибшие, много "тяжелых" (фото)
РФ ударила ракетой по Днепру: есть раненые и погибшие, много "тяжелых" (фото)
Аналитика
