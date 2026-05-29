Як готуються удари по Україні та чи можна "осліпити" РФ: пояснення експерта

Перед підготовкою до обстрілів України росіяни збирають масив даних, щоб розробити маршрути для дронів та ракет.

Як відбувається цей процес та яку роль відіграє атакований СБУ центр ФСБ на Кубані, РБК-Україна розпитало військового експерта Анатолія Храпчинського.

Головне: Роль центру ФСБ на Кубані: Об'єкт збирав дані з ворожих РЛС та формував безпечні маршрути для російських ракет і "дронів.

Як РФ шукає ППО: ворог імітує пуски з МіГів, щоб змусити українські радари систем Patriot, NASAMS тощо ввімкнутися і видати свої позиції.

Чи можливо "засліпити" Росію: Через розгалужену систему розвідки та супутникову допомогу від Ірану й Китаю це неможливо, але можна "засліплювати" по секторах.

Наслідки для окупантів: Знищення таких центрів ліквідовує не лише унікальну техніку, а й досвідчених офіцерів, які планували атаки на Україну.

Як Росія планує удари по Україні

За словами експерта, атакований 16-й центр ФСБ у Краснодарському краї збирав та обробляв дані із загоризонтних РЛС та різноманітних систем радіоелектронної розвідки. Ця інформація дозволяла росіянам формувати маршрути для атак України.

"Це не в режимі реального часу вони наводили дрони або ракети. Вони формували якісні системи, які дозволяли, наприклад, прорвати нашу протиповітряну оборону. Вони збирали дані", - пояснив Храпчинський.

За його словами, ворог постійно збирає дані про роботу українських засобів ППО (зокрема Patriot, NASAMS, IRIS-T). РФ робить це, провокуючи ввімкнення радарів через імітацію пускових маневрів винищувачами МіГ.

"Це створює картинку, яка дозволяє в подальшому ворогу планувати операції з повітряним нападом", - додав він.

Тож знищений центр на півдні РФ не лише частково коригував удари "Шахедів", але й був ключовим елементом збору інформації для планування наступних масованих обстрілів, зазначив експерт.

Чи можливо повністю "засліпити" ворога

Храпчинський наголошує, що повністю осліпити Росію одним ударом неможливо.

По-перше: ворог має потужну архітектуру розвідувальних центрів різних рівнів (від стратегічного до польового).

По-друге: РФ отримує допомогу від союзників. Китай та Іран здатні надавати росіянам якісні розвідувальні дані зі своїх власних супутників.

Проте експерт зазначає, що "засліплювати" окупантів можна секторами: у Московському, Чорноморському, Балтійському регіонах та біля кордонів України.

"Треба вибивати частково елементи, які призведуть до втрати можливості контролювати або зазирати на територію України. І відповідно такі от малі удари дозволяють нам суттєво впливати на спроможність РФ", - пояснив він.

Наслідки удару по центру на Кубані

Україна тривалий час планомірно вибиває засоби радіоелектронної розвідки та командні пункти РФ як на території Росії, так і на тимчасово окупованих територіях, зауважив Храпчинський.

Зокрема, раніше під удари вже потрапляли російські радіолокаційні станції "Воронеж-М", різноманітні загоризонтні РЛС, а також Центр космічного зв'язку в Криму. Вибивання російської ППО також дало змогу Україні сформувати якіснішу систему планування власних далекобійних ударів.

Удар по об'єкту ФСБ у Краснодарському краї, за словами експерта, важливий не лише через унікальну систему, що відстежувала масовані атаки. Під удар могли потрапити досвідчені офіцери, які безпосередньо обробляли розвіддані та будували маршрути для кожної російської ракети чи дрона.

Крім фізичних втрат, це створює потужний психологічний тиск на військових РФ, додав Храпчинський.