Чи треба платити за переадресацію посилки в "Новій пошті": є одна умова

Клієнти "Нової пошти" можуть змінити місце отримання посилки вже після її відправки. Скористатися послугою переадресування можна онлайн - у кілька кліків, а платити доведеться лише за певної умови.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби НП у Telegram.

Як швидко замовити переадресування посилки

"Змінилися плани і хочеш отримати свою посилку в іншому відділенні, поштоматі або навіть місті? Ти можеш легко зробити це самостійно у нашому застосунку всього за 30 секунд", - розповіли у прес-службі "Нової пошти".

Зазначається, що для цього потрібно:

вибрати потрібну експрес-накладну (ЕН);

натиснути "Переадресувати посилку";

вказати нове місце доставки;

перевірити на екрані, чи правильно все зазначено;

підтвердити переадресування, натиснувши "Так, змінити".

"І не забувай: якщо посилка ще в дорозі, ми переадресуємо її безплатно", - наголосили у компанії.

Публікація НП (скриншот: t.me/novapostcorp)

Як саме можна змінити адресу доставки НП

Згідно з інформацією, опублікованою на офіційному порталі "Нової пошти", в цілому змінювати адресу після відправлення посилки можна:

в межах міста;

в межах України.

Так, наприклад, з відділення посилка може надійти в інше відділення, поштомат чи на вказану адресу.

Отримати посилку НП можна у різних локаціях (інфографіка: novaposhta.ua)

Як розраховується вартість переадресування

Якщо послугу з переадресування посилки було замовлено до прибуття в початкове місце доставки, платити за це не потрібно.

Водночас НП врахує розмір доплати за доставку на адресу (якщо клієнтом було обрано саме такий варіант):

+50 гривень - для відправлень до 30 кг та легкових шин і дисків;

+150 гривень - за кожні 100 кг для відправлень понад 30 кг, вантажних шин і дисків та палет.

Вартість переадресування до прибуття в початкове місце доставки (інфографіка: novaposhta.ua)

Водночас може трапитись ситуація, коли клієнт замовив послугу з переадресування вже після прибуття посилки у початкове місце доставки:

або після вивантаження відправлення у відділенні, поштоматі, пункті видачі;

або після передачі кур'єру для доставки на адресу.

У такому випадку заплатити доведеться за чинним тарифом нового відправлення.

Вартість переадресування після прибуття в початкове місце доставки (інфографіка: novaposhta.ua)