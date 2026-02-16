ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

Чи треба платити за переадресацію посилки в "Новій пошті": є одна умова

Понеділок 16 лютого 2026 15:20
Чи треба платити за переадресацію посилки в "Новій пошті": є одна умова Переадресування посилки НП може бути безкоштовним (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Клієнти "Нової пошти" можуть змінити місце отримання посилки вже після її відправки. Скористатися послугою переадресування можна онлайн - у кілька кліків, а платити доведеться лише за певної умови.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби НП у Telegram.

Читайте також: Від зарядки й Wi-Fi до інгаляцій: що можна зробити у відділеннях "Нової пошти" без світла

Як швидко замовити переадресування посилки

"Змінилися плани і хочеш отримати свою посилку в іншому відділенні, поштоматі або навіть місті? Ти можеш легко зробити це самостійно у нашому застосунку всього за 30 секунд", - розповіли у прес-службі "Нової пошти".

Зазначається, що для цього потрібно:

  • вибрати потрібну експрес-накладну (ЕН);
  • натиснути "Переадресувати посилку";
  • вказати нове місце доставки;
  • перевірити на екрані, чи правильно все зазначено;
  • підтвердити переадресування, натиснувши "Так, змінити".

"І не забувай: якщо посилка ще в дорозі, ми переадресуємо її безплатно", - наголосили у компанії.

Чи треба платити за переадресацію посилки в &quot;Новій пошті&quot;: є одна умоваЧи треба платити за переадресацію посилки в &quot;Новій пошті&quot;: є одна умоваПублікація НП (скриншот: t.me/novapostcorp)

Як саме можна змінити адресу доставки НП

Згідно з інформацією, опублікованою на офіційному порталі "Нової пошти", в цілому змінювати адресу після відправлення посилки можна:

  • в межах міста;
  • в межах України.

Так, наприклад, з відділення посилка може надійти в інше відділення, поштомат чи на вказану адресу.

Чи треба платити за переадресацію посилки в &quot;Новій пошті&quot;: є одна умоваОтримати посилку НП можна у різних локаціях (інфографіка: novaposhta.ua)

Як розраховується вартість переадресування

Якщо послугу з переадресування посилки було замовлено до прибуття в початкове місце доставки, платити за це не потрібно.

Водночас НП врахує розмір доплати за доставку на адресу (якщо клієнтом було обрано саме такий варіант):

  • +50 гривень - для відправлень до 30 кг та легкових шин і дисків;
  • +150 гривень - за кожні 100 кг для відправлень понад 30 кг, вантажних шин і дисків та палет.

Чи треба платити за переадресацію посилки в &quot;Новій пошті&quot;: є одна умоваВартість переадресування до прибуття в початкове місце доставки (інфографіка: novaposhta.ua)

Водночас може трапитись ситуація, коли клієнт замовив послугу з переадресування вже після прибуття посилки у початкове місце доставки:

  • або після вивантаження відправлення у відділенні, поштоматі, пункті видачі;
  • або після передачі кур'єру для доставки на адресу.

У такому випадку заплатити доведеться за чинним тарифом нового відправлення.

Чи треба платити за переадресацію посилки в &quot;Новій пошті&quot;: є одна умоваВартість переадресування після прибуття в початкове місце доставки (інфографіка: novaposhta.ua)

Нагадаємо, раніше стало відомо про тимчасове закриття складу NP Shopping у Гуанчжоу через святкування Китайського нового року.

Тож "Нова пошта" пояснила клієнтам, коли відправлять всі замовлення (які надійдуть у цей період) й чи затримаються при цьому посилки з AliExpress та Temu.

Крім того, ми розповідали, які 10 відділень НП у Києві перейшли на цілодобовий режим роботи (24/7).

Читайте також, що робити, коли дверцята поштомата не відчиняються з першого разу.

Новини
