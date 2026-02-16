Чи треба платити за переадресацію посилки в "Новій пошті": є одна умова
Клієнти "Нової пошти" можуть змінити місце отримання посилки вже після її відправки. Скористатися послугою переадресування можна онлайн - у кілька кліків, а платити доведеться лише за певної умови.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби НП у Telegram.
Як швидко замовити переадресування посилки
"Змінилися плани і хочеш отримати свою посилку в іншому відділенні, поштоматі або навіть місті? Ти можеш легко зробити це самостійно у нашому застосунку всього за 30 секунд", - розповіли у прес-службі "Нової пошти".
Зазначається, що для цього потрібно:
- вибрати потрібну експрес-накладну (ЕН);
- натиснути "Переадресувати посилку";
- вказати нове місце доставки;
- перевірити на екрані, чи правильно все зазначено;
- підтвердити переадресування, натиснувши "Так, змінити".
"І не забувай: якщо посилка ще в дорозі, ми переадресуємо її безплатно", - наголосили у компанії.
Публікація НП (скриншот: t.me/novapostcorp)
Як саме можна змінити адресу доставки НП
Згідно з інформацією, опублікованою на офіційному порталі "Нової пошти", в цілому змінювати адресу після відправлення посилки можна:
- в межах міста;
- в межах України.
Так, наприклад, з відділення посилка може надійти в інше відділення, поштомат чи на вказану адресу.
Отримати посилку НП можна у різних локаціях (інфографіка: novaposhta.ua)
Як розраховується вартість переадресування
Якщо послугу з переадресування посилки було замовлено до прибуття в початкове місце доставки, платити за це не потрібно.
Водночас НП врахує розмір доплати за доставку на адресу (якщо клієнтом було обрано саме такий варіант):
- +50 гривень - для відправлень до 30 кг та легкових шин і дисків;
- +150 гривень - за кожні 100 кг для відправлень понад 30 кг, вантажних шин і дисків та палет.
Вартість переадресування до прибуття в початкове місце доставки (інфографіка: novaposhta.ua)
Водночас може трапитись ситуація, коли клієнт замовив послугу з переадресування вже після прибуття посилки у початкове місце доставки:
- або після вивантаження відправлення у відділенні, поштоматі, пункті видачі;
- або після передачі кур'єру для доставки на адресу.
У такому випадку заплатити доведеться за чинним тарифом нового відправлення.
Вартість переадресування після прибуття в початкове місце доставки (інфографіка: novaposhta.ua)
