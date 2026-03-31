Чи можна надсилати паски поштою? Як українцям поділитись великодньою випічкою з рідними

14:10 31.03.2026 Вт
2 хв
"Свято над святами" - зовсім скоро, тож спланувати все до дрібниць варто вже зараз
aimg Ірина Костенко
Чи можна надсилати паски поштою? Як українцям поділитись великодньою випічкою з рідними Великодня паска - головний символ свята й окраса кожного столу (фото ілюстративне: Getty Images)

Традиція обмінюватися пасками на Великдень дозволяє відчути свято навіть тим, хто зараз далеко від дому. Проте як правильно поділитись крихкою випічкою з близькими "на відстані" - можуть знати не всі.

Докладніше про те, чи можна надсилати паски поштою в цілому та що при цьому радять спеціалісти, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Чи можна надсилати паски поштою

"Чи можна надсилати пасочки? Так, можна", - повідомили українцям у прес-службі "Нової пошти" у Facebook.

Уточнюється, що у період Великодня відсилати паски можна в будь-яку точку України.

Це стосується як домашніх виробів, так і магазинних.

Чи можна надсилати паски поштою? Як українцям поділитись великодньою випічкою з ріднимиНадсилати паски поштою по Україні - можна (інфографіка: facebook.com/nova.poshta.official)

Як правильно відправляти паски

Для того, щоб паски доїхали поштою цілими та красивими, українцям радять дотримуватись низки простих, але важливих порад.

Якщо пасок кілька, укладати їх потрібно щільно одна до одної. Фіксуючи додатково наявним ущільнювачем.

Можна також обгорнути паски харчовою плівкою. Це захистить вироби від вологи й утворення зайвих крихт.

Чи можна надсилати паски поштою? Як українцям поділитись великодньою випічкою з ріднимиЯк відправити поштою кілька пасок (інфографіка: facebook.com/nova.poshta.official)

Якщо ви плануєте відправляти одну паску, спеціалісти НП радять:

  • обирати коробку, яка на 6-8 см більша від виробу (з усіх боків);
  • на дно покласти ущільнювач (бульбашкову плівку, папір, крафт, пінопластові гранули);
  • розмістити паску по центру;
  • заповнити простір з боків і зверху (щоб вона не рухалась).

"Важливо: паска не має торкатись стінок коробки", - повідомили українцям.

Чи можна надсилати паски поштою? Як українцям поділитись великодньою випічкою з ріднимиЯк підготувати до відправлення одну паску (інфографіка: facebook.com/nova.poshta.official)

Коли святкувати Великдень цього року

Раніше у ПЦУ розповіли, що у 2026 році Світле Христове Воскресіння для християн західного та східного обрядів припадає на різні неділі квітня (з різницею в тиждень).

Так, 5 квітня Великдень відзначатимуть християни західного, латинського обряду.

Тим часом християни східного обряду, православні - святкуватимуть наступної після цього неділі - 12 квітня.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що керувати посилками стало зручніше, адже "Нова пошта" запровадила важливу зміну в своєму додатку.

Крім того, ми пояснювали, що можна зробити у відділеннях "Нової пошти" під час відключень світла.

Читайте також, як приготувати паску, яка довго не черствіє та які продукти варто купити вже зараз, щоб зекономити перед Великоднем.

Чи буде реформа мобілізації з 1 квітня: у Міноборони зробили важливу заяву
Чи буде реформа мобілізації з 1 квітня: у Міноборони зробили важливу заяву
