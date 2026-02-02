ua en ru
Пн, 02 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

"Укрпошта" змінила логотип: як оновлений стиль посилює українську ідентичність (відео)

Понеділок 02 лютого 2026 19:12
UA EN RU
"Укрпошта" змінила логотип: як оновлений стиль посилює українську ідентичність (відео) "Укрпошта" попрощалась зі старим логотипом (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Єдиний національний оператор поштового зв'язку - "Укрпошта" - презентував оновлений візуальний стиль і новий логотип на честь свого 32-річчя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію прес-служби акціонерного товариства.

Як змінився логотип і візуальний стиль "Укрпошти"

"Сьогодні "Укрпошті" - 32 роки. Ми росли разом із країною. Разом переживали складні роки", - нагадали у компанії.

Зазначається, що за цей час "Укрпошта" пройшла довгий шлях:

  • від паперів і штампів;
  • до нового логістичного центру і сервісу у додатку.

"І в якийсь момент стало очевидно: якщо змінюється наша робота, має змінюватися і те, як ми виглядаємо", - додали у компанії.

&quot;Укрпошта&quot; змінила логотип: як оновлений стиль посилює українську ідентичність (відео)"Укрпошта" змінила візуальний стиль (кадр із відео: facebook.com/ukrposhta)

Уточнюється водночас, що це - "не різкі зміни" і не "за одну ніч".

Йдеться натомість про "поступові й органічні" зміни - разом із відділеннями, сервісами й реальними змінами в роботі.

"Без одномоментних витрат і показових жестів", - зауважили в "Укрпошті".

Саме тому сьогодні компанія оновлює свій стиль.

Наголошується, що "новий логотип посилить українську ідентичність, а шрифт - це продовження української поштової естетики в сучасній формі".

"Бо "Укрпошта" - це не тільки про доставку. Це про зв'язок між людьми, містами і дуже різними історіями", - пояснили громадянам.

Насамкінець у компанії подякували всім, хто був із нею впродовж цих років, а також тим, хто користується її послугами вперше.

"Попереду ще багато маршрутів", - підсумували у прес-службі "Укрпошти".

&quot;Укрпошта&quot; змінила логотип: як оновлений стиль посилює українську ідентичність (відео)Публікація "Укрпошти" (скриншот: facebook.com/ukrposhta)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що "Укрпошта" знизила вартість доставки для деяких користувачів.

Крім того, у понад 1500 міських відділеннях "Укрпошти" запрацював пілотний проект "Експрес-вікно", який "розводить" різні категорії клієнтів по окремих вікнах.

Читайте також про важливі зміни від "Укрпошти" для мешканців сіл - як можна заощадити на комуналці й отримати готівку (не витрачаючи час і гроші на маршрутку до банкомата в райцентрі).

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна посилки послуги Бізнес Укрпошта
Новини
Віткофф долучиться до переговорів України та РФ в Абу-Дабі, - Axios
Віткофф долучиться до переговорів України та РФ в Абу-Дабі, - Axios
Аналітика
Деякі комплекси ППО інколи стоять порожні, а атаку треба відбивати: інтерв'ю з Ігнатом
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Деякі комплекси ППО інколи стоять порожні, а атаку треба відбивати: інтерв'ю з Ігнатом