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Важливі зміни від "Укрпошти": як заощадити на комуналці та отримати готівку в селі

П'ятниця 11 липня 2025 07:30
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Важливі зміни від "Укрпошти": як заощадити на комуналці та отримати готівку в селі "Укрпошта" пропонує жителям сіл економити на деяких фінансових послугах (фото: facebook.com/ukrposhta)
Автор: Ірина Костенко

Єдиний національний оператор поштового зв'язку - "Укрпошта" - запровадив низку важливих змін для мешканців сіл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію генерального директора АТ "Укрпошта" Ігоря Смілянського у Facebook.

Що саме змінила "Укрпошта" і для кого

Згідно з інформацією гендиректора акціонерного товариства, наразі "Укрпошта":

  • продовжує якісно та швидко доставляти посилки;
  • не забуває про фінансові послуги (щоб підготувати своїх майбутніх клієнтів до "Укрпошта Банк").

"Щоб готуватися було приємніше, особливо тим, хто мешкає в селах, де немає банківських установ і банкоматів (а це 96% сіл країни), "Укрпошта" знижує комісію за приймання комунальних платежів на 25%", - розповів Смілянський.

Крім того, "щоб було ще приємніше", ті з громадян, які сплачують з "Укрпоштою" два і більше комунальних платежів, зможуть:

  • безплатно зняти готівку у себе в селі;
  • заощадити час і гроші на маршрутку до банкомату в райцентрі.

Смілянський уточнив, що "акція вже діє".

"Тому клієнти можуть скористатися нею під час оплати комунальних платежів у липні", - підсумував він.

Важливі зміни від &quot;Укрпошти&quot;: як заощадити на комуналці та отримати готівку в селіПублікація Смілянського (скріншот: facebook.com/ukrposhtaceo)

Нагадаємо, раніше Смілянський розповідав, що на 2025 рік "Укрпошта" запланувала чимало змін і нововведень.

Серед основних із них він згадав: запуск нового зручного мобільного застосунку, встановлення поштоматів у кількох містах України, запровадження "доставки на наступний день", запуск роботи "кур'єрів на електробайках" тощо.

Згодом стало відомо, що "Укрпошта" стала партнером популярного серед українців китайського маркетплейсу.

Крім того, в "Укрпошті" дозволили використовувати "Національний кешбек".

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