Важливі зміни від "Укрпошти": як заощадити на комуналці та отримати готівку в селі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію генерального директора АТ "Укрпошта" Ігоря Смілянського у Facebook.

Що саме змінила "Укрпошта" і для кого

Згідно з інформацією гендиректора акціонерного товариства, наразі "Укрпошта":

продовжує якісно та швидко доставляти посилки;

не забуває про фінансові послуги (щоб підготувати своїх майбутніх клієнтів до "Укрпошта Банк").

"Щоб готуватися було приємніше, особливо тим, хто мешкає в селах, де немає банківських установ і банкоматів (а це 96% сіл країни), "Укрпошта" знижує комісію за приймання комунальних платежів на 25%", - розповів Смілянський.

Крім того, "щоб було ще приємніше", ті з громадян, які сплачують з "Укрпоштою" два і більше комунальних платежів, зможуть:

безплатно зняти готівку у себе в селі;

у себе в селі; заощадити час і гроші на маршрутку до банкомату в райцентрі.

Смілянський уточнив, що "акція вже діє".

"Тому клієнти можуть скористатися нею під час оплати комунальних платежів у липні", - підсумував він.

Публікація Смілянського (скріншот: facebook.com/ukrposhtaceo)