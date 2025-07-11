Важливі зміни від "Укрпошти": як заощадити на комуналці та отримати готівку в селі
Єдиний національний оператор поштового зв'язку - "Укрпошта" - запровадив низку важливих змін для мешканців сіл.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію генерального директора АТ "Укрпошта" Ігоря Смілянського у Facebook.
Що саме змінила "Укрпошта" і для кого
Згідно з інформацією гендиректора акціонерного товариства, наразі "Укрпошта":
- продовжує якісно та швидко доставляти посилки;
- не забуває про фінансові послуги (щоб підготувати своїх майбутніх клієнтів до "Укрпошта Банк").
"Щоб готуватися було приємніше, особливо тим, хто мешкає в селах, де немає банківських установ і банкоматів (а це 96% сіл країни), "Укрпошта" знижує комісію за приймання комунальних платежів на 25%", - розповів Смілянський.
Крім того, "щоб було ще приємніше", ті з громадян, які сплачують з "Укрпоштою" два і більше комунальних платежів, зможуть:
- безплатно зняти готівку у себе в селі;
- заощадити час і гроші на маршрутку до банкомату в райцентрі.
Смілянський уточнив, що "акція вже діє".
"Тому клієнти можуть скористатися нею під час оплати комунальних платежів у липні", - підсумував він.
Публікація Смілянського (скріншот: facebook.com/ukrposhtaceo)
Нагадаємо, раніше Смілянський розповідав, що на 2025 рік "Укрпошта" запланувала чимало змін і нововведень.
Серед основних із них він згадав: запуск нового зручного мобільного застосунку, встановлення поштоматів у кількох містах України, запровадження "доставки на наступний день", запуск роботи "кур'єрів на електробайках" тощо.
Згодом стало відомо, що "Укрпошта" стала партнером популярного серед українців китайського маркетплейсу.
Крім того, в "Укрпошті" дозволили використовувати "Національний кешбек".
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