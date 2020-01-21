Пограничники сняли Микитася с самолета, а по делу Гандзюк прошли задержания: новости за 20 января

Экс-нардепа Максима Микитася сняли с самолета при попытке покинуть Украину, по делу Гандзюк прошли обыски и задержания, в СНБО назвали условия для силового освобождения Донбасса. Подробнее о том, что произошло у понеділок, 20 января, - в материале РБК-Украина.

Микитася сняли с рейса при попытке покинуть Украину

Пограничники сняли с самолета экс-нардепа Максима Микитася при попытке покинуть Украину. Об этом сообщает член наблюдательного совета акционерного общества "Украинская железная дорога" Сергей Лещенко на своем Telegram-канале.

Куда именно хотел улететь Микитась пока не известно.

Ранее Высший антикоррупционный суд Украины назначил Микитасю меру пресечения в виде залога в сумме 5,5 млн гривен. За него внесли залог и отпустили. Напомним, Государственное бюро расследований подозревает Микитася в незаконной легализации более 200 млн гривен.

По делу Гандзюк прошли массовые обыски и задержания

В Херсоне провели более 30 обысков и объявлено 9 подозрений по делу Гандзюк. В частности задержаны организаторы преступной организации, которая запугивала активистов. Подозреваемого в организации убийства Екатерины Гандзюк Игоря Павловского везут в Киев для избрания меры пресечения.

Напомним, 10 ноября 2018 года Павловского арестовали по делу об убийстве Гандзюк. 2 мая 2019 года его выпустили из СИЗО под домашний арест с обязанностью носить браслет.

В здании Центризбиркома застрелился работник УГО

В здании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) на Печерске в Киеве 20 января вечером нашли застреленным молодого парня. По предварительной информации, около 18:20 работник УГО выстрелил себе в голову из табельного оружия, а именно пистолета Макарова. От полученного ранения военнослужащий погиб на месте.

Следователи Государственного бюро расследований начали расследование по факту возможного самоубийства.

Бывший адвокат Януковича официально стал заместителем директора ГБР

Бывший адвокат Виктора Януковича Александр Бабиков стал первым заместителем директора Государственного бюро расследований (ГБР). Еще одним заместителем главы ведомства стал Александр Соколов.

Напомним, временная исполняющая обязанности директора ГБР Ирина Венедиктова. в своем видеообращении сообщила, что комиссия по отбору завершила работу, кандидаты на должности заместителей прошли проверку, а приказы об их назначении подписаны. Однако имен она не назвала. Также она прокомментировала информацию о назначении адвоката экс-президента Виктора Януковича своим заместителем.

В СНБО назвали условия для силового освобождения Донбасса

В Совете национальной безопасности и обороны Украины назвали условия для силового освобождения Донбасса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью заместителя секретаря СНБО Сергея Кривоноса изданию "Радио Свобода".

По его словам, ВСУ должны быть готовы к силовому освобождению Донбасса.

"Мое мнение: Вооруженные силы Украины должны быть готовы к силовому освобождению территорий Донбасса, если будет принято такое политическое решение... Насколько это будет возможно - зависит уже от работы политиков на уровне поддержки других государств. Потому что, если бы не было поддержки Хорватии со стороны стран НАТО, то не было бы и хорватского сценария ", - отметил заместитель секретаря.

Платежки на тепло и горячую воду снижены до 30%, - Гончарук

Платежки на тепло и горячую воду для граждан снижены до 30%. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на своем Telegram-канале.

К правительственной инициативе присоединились уже 19 областных центров: Винница, Луцк, Днепр, Мариуполь, Житомир, Запорожье, Белая Церковь, Кропивницкий, Северодонецк, Львов, Одесса, Ровно, Тернополь, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Чернигов, Ивано-Франковск, Киев.

До этого премьер Алексей Гончарук сообщил, что несколько украинских городов пересматривают тарифы на тепло после распоряжения Кабинета министров, которое меняет процедуру установления тарифов.

С активов "Газпрома" в Британии, Люксембурге, Нидерландах сняли аресты

С активов российской компании "Газпром" в Великобритании, Люксембурге, Нидерландах были сняты аресты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Как сообщается, активы ранее были арестованы по требованию НАК "Нафтогаз-Украина".

Опубликовано видео с вероятным отравителем из дела Скрипалей

Прокуратура Софии (Болгария) опубликовала несколько видеозаписей, на которые попал человек, который является подозреваемым по делу Скрипалей, вероятно причастный к отравлению болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева. Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Сообщается, что в отношении Гебрева могли применить яд "Новичок", которым в августе 2018 года в британском Солсбери отравили Сергея и Юлию Скрипалей.

Пьяный пассажир устроил дебош в "Борисполе" (видео)

В "Борисполе" неадекватный пассажир устроил дебош, и его сняли с рейса в Египет. Его семья полетела отдыхать в Шарм-эль-Шейх. Как сообщается, пассажир находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и устроил скандал, так как его не пропустили на борт сотрудники авиакомпании.

Как рассказали в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, мужчина начал скандал после того, как его семья уже прошла на посадку.

"Когда мужчина прибыл к пограничникам и понял, что он уже никуда не летит, а его семья осталась на борту самолета, то начал нецензурно ругаться, бросаться паспортом и перечить законным требованиям охранников границы", - уточнили в пресс-службе (видео).

Жителей Киева предупредили об опасности

В Киеве объявили желтый уровень опасности из-за сильного штормового ветра. По данным Украинского гидрометцентра, в столице во вторник, 21 января ожидаются сильные порывы ветра до 15-24 м/с.

Как сообщают синоптики, предупреждение о первом уровне опасности, желтом, будет действовать с 8 часов утра 21 января до 20:00.