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Глава ГБР получила новых замов и опровергла назначение адвоката Януковича

Новости » Общество     20.01.2020 - 16:53
Глава ГБР получила новых замов и опровергла назначение адвоката Януковича
Фото: Ирина Венедиктова (УНИАН)

Комиссия по отбору заместителей закончила свою работу

Временная исполняющий обязанностей директора Государственного бюро расследований (ГБР) Ирина Венедиктова заявила, что приказы о назначении ее заместителей подписаны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы ГБР.

Венедиктова отметила, что комиссия по отбору заместителей закончила свою работу

"Сообщаю: комиссия по отбору заместителей закончила свою работу, кандидаты прошли спецпроверку, приказы на назначение заместителей подписаны", - говорится в сообщении.

Глава ГБР также прокомментировала информацию о назначении адвоката экс-президента Виктора Януковича своим заместителем.

"Относительно манипуляций - "заместитель председателя ГБР, адвокат Януковича, будет расследовать дела Майдана". Я неоднократно заявляла и повторяю еще раз - подразделение по делам Майдана подчиняется исключительно директору ГБР. Предприняты все предусмотренные законом меры, направленныхе на недопущение конфликта интересов", - отметила Венедиктова.

Ранее сообщалось, что заместителем директора Государственного бюро расследований (ГБР) может стать адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича Александр Бабиков. Отмечалось, что в случае назначения, на Бабикова будет возложена аудит дел Майдана, когда ГБР их получит.

Как писало РБК-Украина ранее, в ГБР 2 января назначили нового руководителя отдела по расследованию дел Майдана. Им стал Александр Буряк, который до этого занимал должность заместителя директора Государственного бюро расследований.

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