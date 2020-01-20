С активов "Газпрома" в Британии, Люксембурге, Нидерландах сняли аресты

Фото: "Газпром" (gazprom.ru)

Активы ранее были арестованы по требованию НАК "Нафтогаз-Украина"

С активов российской компании "Газпром" в Великобритании, Люксембурге, Нидерландах были сняты аресты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Как сообщается, активы ранее были арестованы по требованию НАК "Нафтогаз-Украина".

"Согласно подтверждениям от местных консультантов, полученным ПАО "Газпром" 20 января 2020 г., аресты и обеспечительные меры, принятые в Англии и Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге по требованию НАК "Нафтогаз Украины" на основании Арбитражного решения Торговой палаты Стокгольма № V 2014/129 от 28 февраля 2018 г., были сняты", - говорится в сообщении.

В Великобритании обязательства суду (Undertakings) "Газпрома", South Stream Transport B.V. и Blue Stream Pipeline Company B.V. были прекращены приказом английского суда от 14 января 2020 г. Юридическая компания "ДЛА Пайпер Лондон" подтвердила, что это является достаточным для прекращения обязательств суду в Англии.

Напомним, российская компания "Газпром" в рамках соглашений с НАК "Нафтогаз Украины" полностью отказалась от претензий к оплате поставок газа на оккупированный Донбасс.

Кроме того, 30 декабря Украина и Российская Федерация подписали новый контракт о транзите газа сроком на пять лет.