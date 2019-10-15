Связанная с Микитасем компания получила 700 млн на строительство хранилищ ВСУ

Фото: Максим Микитась (facebook.com)

Отбор компании проводили тайно, победителя выбирали из двух фирм Микитася

Связанная со скандальным застройщиком Максимом Микитасем компания получила 700 млн на строительство хранилищ Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в расследовании программы "Наші гроші".

Сообщается, что речь идет об ООО "Северо-Украинский строительный альянс" из орбиты Микитася, которая получила от Министерства обороны 695 млн гривен на строительство военных хранилищ. Журналисты отмечают, что ранее эта компания была оштрафована АМКУ за сговор в конкурсе на ремонт Шулявского моста в Киеве.

Сообщается, что победителя тайного конкурса на строительства хранилищ ВСУ после серии взрывов на складах выбирали из двух компаний, связанных с Микитасем, - ООО "СК "УКРБУДМОНТАЖ" (совладелец - жена Микитася) и ООО" Северо-Украинский строительный альянс" (принадлежит Андрею Якусевичу, который был помощником Микитася в Раде). Последняя победила, так как имела доступ к работам, связанным с государственной тайной.

По данным программы, компании выделили 374 млн гривен на новые хранилища в Хмельницкой области и 320 млн гривен на хранилища в Кировоградской области. Сам Микитась причастность к вышеуказанным компаниям отвергает.

Подчеркивается, что ООО "Северо-Украинский строительный альянс" выступает подрядчиком на строительстве Шулявского моста в Киеве, который получил предоплату и заморозил строительство.

Напомним, ранее Высший антикоррупционный суд Украины назначил Микитасю меру пресечения в виде залога в сумме 5,5 млн гривен. По данным следствия, он в сговоре с экс-командующим Нацгвардии организовал коррупционную схему по завладению недвижимостью в Киеве.