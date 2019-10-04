Суд назначил залог экс-нардепу Микитасю

Фото: Максим Микитась (facebook.com)

Суд обязал Микитася сдать загранпаспорт

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) избрал меру пресечения бывшему нардепу VIII созыва Максиму Микитасю в виде залога в сумме 5,5 млн гривен. Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в комментарии РБК-Украина.

Как сообщили в ведомстве, вопрос об обжаловании будет решен после ознакомления с полным текстом решения суда, но, скорее всего, данное постановление будет обжаловано.

"Микитасю назначили меру пресечения в виде залога в 5,5 млн грн", - сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

Кроме того, суд постановил Микитася сдать загранпаспорт и другие документы, которые дают право на выезд и въезд в Украину. Также в отношении Микитася будет применен электронный браслет.

"Он обязан носить браслет до тех пор, пока суд не примет иного решения. Это не зависит от залога", - сообщила РБК-Украина пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.

Кроме того, суд определил процессуальные обязанности для Микитася.

"Также суд определил процессуальные обязанности. Это сдать заграничный паспорт, прибывать к детективу, прокурору, следователю судьи, суда по первому требованию. Не отлучаться из населенного пункта, где он зарегистрирован, проживает или находится без разрешения детектива, прокурора или суда" , - добавили в САП.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что НАБУ по согласованию прокуроров САП вручило ходатайства о применении меры пресечения бывшему народному депутату Максиму Микитасю. Прокуроры настаивают на применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 300 млн гривен залога.

Кроме того, 2 октября детективы НАБУ сообщили бывшему нардепу Максиму Микитасю о подозрении.

Добавим, что Верховная рада приняла во втором чтении законопроект №7203, который предусматривает снятие неприкосновенности с народных депутатов. Документ предусматривает отмену неприкосновенности с 2020 года. Он вступит в силу с 1 января 2020 года.