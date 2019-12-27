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В нескольких городах пересмотрели тарифы на отопление

Новости » Экономика     27.12.2019 - 10:57
В нескольких городах пересмотрели тарифы на отопление
Фото: счетчики (РБК-Украина)

В результате тарифы на тепло должны упасть на 30%

Несколько украинских городов, среди которых Черкассы, Житомир, Кривой Рог, Обухов, пересматривают тарифы на тепло. Об этом премьер-министр Алексей Гончарук сообщил в своем Telegram-канале.

Как напомнил Гончарук, ранее правительство приняло решение, которое позволяет уменьшить сумму в платежке за тепло до 30%.

"Яркий пример Кропивницкого - там сумма в платежке уже будет меньше на 28,7%. Призываю всех представителей власти на местах активно приобщаться к этому процессу", - написал он.

Напомним, на этой неделе премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал снижение тарифов на тепло до 30%. По его словам, платежки в декабре могут быть снижены на 300-400 гривен.

Согласно постановлению Кабмина, в случае изменения размера начислений за отопление и горячее водоснабжение в связи с изменением для них цены природного газа в течение отопительного периода теплоснабжающие организации должны отражать это ежемесячно в платежных документах потребителей, присланных в месяце, который следует за расчетным периодом.

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Темы: Отопительный сезон
Новости Украины Кабинет Министров Украинытарифытеплоснабжение
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