Опубликовано видео с вероятным отравителем из дела Скрипалей

Фото: Сергей Скрипаль (screenshot-yuotube.com-ntv)

В отравлении заподозрили россиянина Сергея Федотова

Прокуратура Софии (Болгария) опубликовала несколько видеозаписей, на которые попал человек, который является подозреваемым по делу Скрипалей, вероятно причастный к отравлению болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева. Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Сообщается, что в отношении Гебрева могли применить яд "Новичок", которым в августе 2018 года в британском Солсбери отравили Сергея и Юлию Скрипалей.

На кадрах с подземной парковки видно мужчину в шляпе и перчатках и в солнцезащитных очках.

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Как отмечает прокуратура, он перемещается между машинами, принадлежащими компании Emco, которой руководил Гебрев. Правоохранительные органы предполагают, что этот человек причастен к убийству болгарского предпринимателя.

Записи с камер наблюдения прокуратуре предоставил сын Гебрева Христо.

Отметим, что в отравлении заподозрили россиянина Сергея Федотова.

Напомним, бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь обнаружили без сознания в начале марта 2018 года в Солсбери. По версии британской стороны, их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок". Оба пострадавших выжили, а сам инцидент стал громким политическим скандалом.

Ранее сообщалось, в декабре 2019 года Генеральная прокуратура Германии начала расследование дела об отравлении российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Также сообщалось о причастности к инциденту агентов российского ГРУ Александра Петрова, Руслана Боширова и Сергея Федотова.