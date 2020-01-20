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Бывший адвокат Януковича официально стал заместителем директора ГБР

Новости » Политика     20.01.2020 - 23:00
Бывший адвокат Януковича официально стал заместителем директора ГБР
Фото: Александр Бабиков (из открытых источников)

Вторым заместителем директора ГБР стал Александр Соколов

Бывший адвокат Виктора Януковича Александр Бабиков стал первым заместителем директора Государственного бюро расследований (ГБР). Соответствующая информация появилась на сайте ГБР, передает РБК-Украина.

Еще одним заместителем главы ведомства стал Александр Соколов.

Напомним, временная исполняющая обязанности директора ГБР Ирина Венедиктова. в своем видеообращении сообщила, что комиссия по отбору завершила работу, кандидаты на должности заместителей прошли проверку, а приказы об их назначении подписаны. Однако имен она не назвала.

Также она прокомментировала информацию о назначении адвоката экс-президента Виктора Януковича своим заместителем.

"Относительно манипуляций - "заместитель председателя ГБР, адвокат Януковича, будет расследовать дела Майдана". Я неоднократно заявляла и повторяю еще раз - подразделение по делам Майдана подчиняется исключительно директору ГБР. Предприняты все предусмотренные законом меры, направленныхе на недопущение конфликта интересов", - отметила Венедиктова.

Ранее сообщалось, что заместителем директора Государственного бюро расследований может стать адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича Александр Бабиков. Отмечалось, что в случае назначения, на Бабикова будет возложена аудит дел Майдана, когда ГБР их получит.

Как писало РБК-Украина ранее, в ГБР 2 января назначили нового руководителя отдела по расследованию дел Майдана. Им стал Александр Буряк, который до этого занимал должность заместителя директора Государственного бюро расследований.

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